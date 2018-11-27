中美元首G20會晤 陸駐美大使：希望推動雙方在多領域取得進展

2018年11月27日 16:35 旺報 呂佳蓉

據中新社華盛頓11月26日消息，大陸駐美大使崔天凱近日表示，中方期待著，中美兩國元首在阿根廷再次會晤時將全面回顧北京會晤後中美關係的發展。希望這次會晤能推動雙方在經貿等諸多領域取得進一步進展。

崔天凱是在近日接受《華爾街日報》採訪時作上述表示，他指出，此次會晤在時間上距美國總統川普對中國的國事訪問剛好一年多。兩位領導人有必要回顧雙邊關係發展，並對中美關係發展方向以及雙方如何發展好這一組重要而複雜的雙邊關係作出戰略引領。

針對中美貿易問題，他強調，中美雙邊貿易增長很快，對兩國都有利。隨著雙邊貿易和投資增長，中美彼此聯繫更趨密切，競爭也隨之加劇，這是事實。中國市場上競爭更趨激烈，主要是由經濟規律而非政策決定的。

他認為，中美雙方需要足夠的善意和誠信來推進經貿磋商，在這樣的磋商中，立場一定要清楚、連貫，如果有一方一直在變，這對磋商無益。雙方如果達成一致，就要遵守共識，並在此基礎上繼續前進，而不是今天有了初步共識，明天就推翻它。

崔天凱表示，中美是世界上最大的兩個經濟體。中美經濟關係有任何風吹草動，都會對全球產生影響。這是不爭的事實和現實。換句話說，中美要充分認識到，兩國對全球經濟和經濟增長前景承擔共同責任。

如果雙方以互利共贏的方式及時解決經貿問題，必將增強人們對全球經濟前景的信心。如果雙方做不到，則可能會削弱人們對全球經濟的信心。中美雙方必須充分意識到這一點並採取負責任的行動。

(旺報 )