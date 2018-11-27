詐騙集團雅格瑞獎金超優惠 瑪莎拉蒂超跑、鑲鑽iPhone全都是獎品

2018年11月27日 16:50 中時 陳俊雄

雅格瑞科技集團台灣區負責人陳志標涉嫌自2017年5月間以六大名目廣發獎金，在不定期促銷中還把瑪莎拉蒂名車、鑲鑽iPhone、勞力士名錶當作獎品吸引投資，果然在短短1年2個月內吸引3000人瘋狂投資，吸金金額高達美金1億9832萬餘元（約新台幣65億4472萬餘元），新北地檢署27日依違反銀行法等罪嫌起訴陳志標等11名集團份子。

檢方調查，陳志標在2017年透過馬來西亞籍男子「安德魯」關係，引進未經許可的雅格瑞科技集團投資方案後，以使用體壇對沖軟體ADASA系統、主要營運據點設於英國，推出保證獲利84％至180％、獎金優厚的投資方案，吸引民眾以一單位美金1000元、5000元、1萬元、5萬元為單位投資。

檢調發現，為了吸引民眾投資，該集團推出了6種優厚的獎金機制，除了單純投資及可獲利的「靜態獎金」外，還有推薦下線入會的「推薦獎金」，另外還有「對碰獎金」、「代數獎金」、「領導獎金」，連加碼投資都還可以獲得「充值獎金」，想不中獎都很難。

除了獎金優厚，陳志標還不定時推出促銷活動，發放瑪莎拉蒂等名車、黃金、鑲鑽iPhone、黃金版iPad、勞力士名錶等獎品引誘投資人投入資金並招攬下線。

檢調指出，雅格瑞科技集團從2017年五月起今年7月遭查獲，短短年餘時間就瘋狂吸金美金近2億元，業績驚人。

今年7月間檢調收網，除在陳志標、另名主嫌洪明秋住處查扣現金8794萬元及總值約1 .3億元的比特幣129顆、以太幣345顆外，還查扣洪明秋名下1部瑪莎拉蒂超跑。

檢調擴大追查，又在其他主嫌處扣得2657餘萬元贓款、另部馬莎拉蒂休旅車、賓士轎車、比特幣122顆、比太幣345顆等證物。今日偵結陳志標等12名主嫌犯罪部分後，依違反銀行法等罪嫌起訴。

至於協助吸金的北市警北投分局大屯所鄭姓員警涉案部份，目前由檢方分案偵辦中。

(中時 )