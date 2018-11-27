綠營敗選該為勞動政策下台？ 勞長：尊重大家意見

綠營敗選該為勞動政策下台？ 勞動部長許銘春表示會尊重大家意見。（王思慧攝影）

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勞動部今（27）日舉辦「2018翻玩勞梗•SHOW自己」大專校院勞動創意海選決賽，勞動部長許銘春部長出席頒獎給得獎隊伍。針對綠營九合一敗選，該不該為勞動政策負責下台，許銘春表示，會尊重大家的意見，並把握為所有勞動朋友服務的每一天。

綠營今年九合一敗選，外界認為勞動政策要檢討，包含改組聲浪不斷。許銘春表示，各界聲音我們都會來聽取，包括勞動法問題，都會有滾動性檢討；至於是否為勞動政策負責，許銘春說，這部分我們尊重大家的意見，不過我會把握為所有勞動朋友服務的每一天。

另外，對於這次大專院校創意比賽，許銘春指出，為了讓勞動權益觀念深植年輕人腦海而舉辦比賽，讓年情人用表演展現自我，並將關注的勞動權益表現出來，用比較有趣的方式，表演有饒舌、戲劇等，都很有自主性和創意，每一個人都有特點。

未來年輕人都會進入職場，不管是雇主還是勞工，早晚都會接觸到職場，愈早了解才會有更大的助益，海選方式讓年輕朋友更注意勞工觀念。

本次參與決賽的8隊學生隊伍包括南台科技大學、長庚大學、台灣科技大學、台北城市科技大學、樹人醫護管理專科學校、樹德科技大學及台灣藝術大學。各隊伍表演方式很多元，透過戲劇、歌唱、Rap和樂器等表演融入勞動權益概念，以活潑方式呈現年輕人所關注的勞動權益。

(中時 )

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