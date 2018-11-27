選民進黨主席或入閣？ 陳其邁：反省中沒時間想其他問題

陳其邁（中）。（圖／本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
蔡英文傾聽民意，第一站來到高雄。（圖／民進黨提供）

蔡英文總統今（27）日到高雄聽民意，接受媒體聯訪時表示，地方意見都很直接講，之後會一樣一樣檢查；至於兩岸政策屬中央，有些地方設有兩岸小組，等到有更多具體事情再說。向六都首長打電話，除恭喜之外，中央在六都計畫可以討論合作，首長需要中央協助都可以來談。

陳其邁則對於黨交付任務，沒辦法守住高雄表示歉意。他身為民進黨一分子，競選過程讓市民朋友有很多批評指教，都表示歉意，他會不斷反省檢討，承擔所有責任，不斷努力。

至於後續會不會入閣？陳其邁說，現在最重要是反省努力不足之處，希望市民朋友可以告訴他哪裡做不好？可以改進，也相信還有很多努力空間，所以沒時間想其他事情。

媒體問是否和韓國瑜有私交？陳其邁說，選舉是選舉，意識型態與理念不同，但都是好朋友，就像醫師、病人也不分藍綠。

有人主張中生代接班？陳其邁說，黨是要深切反省，中生代接班是無聊議題，黨包括他個人跟民意有落差要檢討，不是哪一個世代問題，會反省檢討到底哪裡做不好。

而對於邁粉有甚麼鼓勵的？陳其邁說，希望支持者為新市長加油，不要放棄對於民主理念跟高雄進步價值，讓高雄更好，難過一天就好，希望讓家鄉更好，希望邁粉轉化成為愛高雄、支持高雄的力量。他自己在反省中，也希望新市長做更好。

記者問會不會爭取黨主席？陳其邁表示想太多。

(中時電子報)

最低工資法 勞動部：建立基本工… 韓國瑜基於兩因素不出席廈門兩岸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。