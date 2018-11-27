選民進黨主席或入閣？ 陳其邁：反省中沒時間想其他問題

2018年11月27日 16:45 中時電子報 丁世傑

蔡英文傾聽民意，第一站來到高雄。（圖／民進黨提供）

蔡英文總統今（27）日到高雄聽民意，接受媒體聯訪時表示，地方意見都很直接講，之後會一樣一樣檢查；至於兩岸政策屬中央，有些地方設有兩岸小組，等到有更多具體事情再說。向六都首長打電話，除恭喜之外，中央在六都計畫可以討論合作，首長需要中央協助都可以來談。

陳其邁則對於黨交付任務，沒辦法守住高雄表示歉意。他身為民進黨一分子，競選過程讓市民朋友有很多批評指教，都表示歉意，他會不斷反省檢討，承擔所有責任，不斷努力。

至於後續會不會入閣？陳其邁說，現在最重要是反省努力不足之處，希望市民朋友可以告訴他哪裡做不好？可以改進，也相信還有很多努力空間，所以沒時間想其他事情。

媒體問是否和韓國瑜有私交？陳其邁說，選舉是選舉，意識型態與理念不同，但都是好朋友，就像醫師、病人也不分藍綠。

有人主張中生代接班？陳其邁說，黨是要深切反省，中生代接班是無聊議題，黨包括他個人跟民意有落差要檢討，不是哪一個世代問題，會反省檢討到底哪裡做不好。

而對於邁粉有甚麼鼓勵的？陳其邁說，希望支持者為新市長加油，不要放棄對於民主理念跟高雄進步價值，讓高雄更好，難過一天就好，希望讓家鄉更好，希望邁粉轉化成為愛高雄、支持高雄的力量。他自己在反省中，也希望新市長做更好。

記者問會不會爭取黨主席？陳其邁表示想太多。

(中時電子報)