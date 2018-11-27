薇拉戴維斯領軍 《寡婦》4女成驚天神盜

2018年11月27日 17:12 中時 潘鈺楨

故事齊聚了這四名來自不同種族、不同階級的女人。（福斯提供）

奧斯卡影后薇拉戴維斯（Viola Davis）主演的電影《寡婦》，由好萊塢金獎提名大導史提夫麥昆（Steve McQueen），攜《控制》原著作者吉莉安弗琳（Gillian Flynn）共同攜手打造。史提夫麥昆不諱言的描述自己是如何為劇情所深深吸引：「我是一個在倫敦成長的黑人小孩，跟這些看似一無所有的女性一樣，有絕大多數的社會會以我們的外表來品頭論足；在許多人眼裡，這些小人物甚至可以說是多餘且毫無貢獻的。許多年後，我第一次來到好萊塢，很驚訝有許多極具才華的女演員卻沒有工作，我那時便下定決定一定要拍一部由女性主導的作品。」

故事齊聚了這四名來自不同種族、不同階級的女人去力抗腐敗體制的新穎題材，更讓麥昆得意的稱自己的新作為「當代顯微鏡」，他表示：「我們試圖用一種微觀的方式翻轉過來，去反映出我們居住的這個世界的各種面向。」

參與演員還包括蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）、伊莉莎白戴比基、辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、連恩尼遜（Liam Neeson）、柯林法洛（Colin Farrell）、勞勃杜瓦（Robert Duvall），丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）。

電影背景設立於一片政治社會騷亂中的當代芝加哥，四位持有武器的歹徒在一場失敗的爆破竊案中身亡，留下他們素未謀面的遺孀，孤身面對亡夫所積欠的一屁股爛債；她們必須在最短的時間內籌齊大量的現金，才能讓自己免於殺身之禍。正當這四名手無寸鐵的女人陷入絕望之際，擔任首腦的維若妮卡（薇拉戴維斯 飾）在偶然中發現了丈夫在死前所精心策劃的最後一場竊盜案。與其安靜地任由命運宰割，這四個女人決定在這個充滿貪腐政客和強勢男人的城市裡，為自己放手一博，展開一場真槍實彈的世紀竊案。電影將於12月7日在台上映。

(中時 )