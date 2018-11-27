離譜！男子肺部清洗護士竟拿洗滌劑洗肺致慘死

男子肺部清洗護士竟拿洗滌劑洗肺致數日後慘死。（看看新聞/每日郵報）

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中時電子報
/綜合報導
68歲的威廉因為手術台上醫護人疏忽致慘死。（看看新聞/每日郵報）

手術台上，病人性命生死交關，所以醫護人員每個動作都需要專注，一名68歲的男子因為肺部感染而在醫院進行肺部清洗，卻因護士粗心大意拿錯了瓶子，將用來清洗設備器材的洗滌劑當作生理鹽水來清洗了該男子的肺，釀成數日之後這名男子慘死。

據英國《每日郵報》26號報導，68歲的威廉•漢娜來自英國博爾頓。去年9月，他發生了車禍嚴重受傷，包括腦外傷和多處骨折。在被送到薩爾福德皇家醫治療後，他的傷勢持續惡化，此後被轉到了加護病房，還上了呼吸機。

由於威廉肺部嚴重感染，醫生決定進行一次緊急手術，來清洗威廉的肺，改善他的呼吸。然而在清洗過程中發生了意外。醫生在洗肺過程中，要護士拿來鹽水進行清洗，但是護士給醫生拿來的是一瓶用於清洗一般設備的洗滌劑。醫生也沒有注意看，就用這瓶洗滌劑清洗了威廉的肺。

接下來的33個小時裡，威廉的病情繼續惡化，開始出現膿毒症和心血管衰竭的症狀，數日後不治。

威廉去世數周後，院方就此展開了內部調查。調查報告表示，諸多人為因素導致了這個錯誤的發生。這些因素包括，手術推車沒有準備好，上面沒有鹽水；因其他任務而分心；缺乏清晰的雙向溝通；瓶子無標籤；工作人員培訓不足；缺乏風險評估。

這份報告還指出，目前尚不清楚這些錯誤對病患的臨床影響，因此要求提供一份獨立的毒理學報告，以支持病理結果和死因調查。此外，根據院方的調查報告，當這個錯誤被發現後，醫生對威廉的右肺又進行了第二次徹底清洗。目前，進一步的檢測仍在進行之中，以確定這一錯誤是否導致了威廉的死。

《小教室》

全肺灌洗是治療肺泡蛋白沉著症行之有效的手段。除此之外，外源性脂質性肺炎是全肺灌洗第二種適應症。迄今沒有確切循證醫學證據顯示，全肺灌洗可以用於有效治療一般的塵肺患者。

(中時電子報)

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