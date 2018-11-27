撤銷竹縣客家音樂村補助？客委會：「暫予」撤銷

2018年11月27日 17:15 中時 游昇俯

「浪漫台三線計畫」是民進黨政府力推的政策，但九合一大選結束後，卻傳出客委會撤銷新竹縣「竹東客家音樂村」3.5億元及「竹北國際藝術村」2.5億元經費，讓縣長邱鏡淳不知「對縣民怎麼交代」。對此，客委會表示，竹東音樂村只是「暫予」撤銷，竹北藝術村則是因招標須於年底前完成，客委會才予以提醒。

據傳，竹東客家音樂村計畫因存在土地使用問題，客委會於選前一周突發公文，指縣府與民眾溝通不佳，要暫時撤掉；今（27）日客委會又致電竹北國際藝術村，指其招標期程慢了兩周，要撤銷經費，引發外界對民進黨政府「選後算帳」的聯想。

對此，客委會產業經濟處副處長陳瑞榮解釋，竹東客家音樂村撤案公文是11月16日發給竹縣，但早在8月24日，客委會即知此計畫對於土地使用，當地居民與縣府的認知不同，故已行文縣府，請竹縣務必妥善處理，並將處理結果回覆客委會，但至11月15日止，客委會都沒有收到竹縣任何已處理妥善、土地使用沒問題的回覆。

陳瑞榮說，因此案是前瞻計畫經費之一，屬於競爭型計畫，包括桃、竹、苗、中各縣都想爭取，故考量整體資源運用，客委會「暫予」撤銷補助，若竹縣處理完土地問題，前瞻計畫在客委會還有剩餘經費，竹縣當然可再重新提出計畫申請。他說，土地取得事宜屬地方政府權責，客委會無法代為處理。

陳瑞榮並指出，竹東音樂村計畫總經費含縣府自籌款是3.5億元，客委會編列補助的是其中2.6億元，計畫分兩階段，去年已補助竹縣規劃設計案1134萬元，現在撤銷的是第二階段的工程經費。

至於撤銷竹北國際藝術村計畫，陳瑞榮則說，「竹縣應該是誤會了」，因桃、竹、苗、中客委會列管經費1億元以上的案子共有4件，依列管規定，必須於今年底前完成發包，目前桃園的3件已全部招標開工了，只剩竹縣這件正在招標、尚未完成，故客委會只是提醒，並未撤銷，「順利招標就好了。」

(中時 )