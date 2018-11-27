中央執政造成負擔 蔡英文致歉

2018年11月27日 17:00 工商 彭媁琳

總統蔡英文下午赴高雄展開一系列行程，傾聽民意心聲。蔡英文表示，選舉過後的檢討，會是最重要的工程，因為檢討才會知道失敗的原因在哪，以及要從哪裡重整選舉、執政的隊伍，讓民進黨之後能更有自信地站起來。

蔡英文雖然辭去黨主席，但仍然將以黨務系統安排一系列行程，今天先前往高雄，與敗選的陳其邁、立委劉世芳、管碧玲、趙天麟、李昆澤、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等人座談。

蔡英文指出，民主最重要的機制是選舉，選舉就是檢驗執政者的時候。在這一次選舉中，民進黨確實被檢驗，如果被檢驗後，我們沒有把握機會檢討，就會錯失自我檢查、自我檢討的機會。選舉過程很辛苦，她也知道大家選舉過後有一些疲倦，但選舉過後的檢討，會是最重要的工程，因為檢討才會知道失敗的原因在哪，以及要從哪裡重整選舉、執政的隊伍，讓民進黨之後能更有自信地站起來。

蔡英文提到，她要對中央執政，造成選舉沉重負擔，與大家說聲抱歉。另外，她也感謝大家，在這場困難環境下的選戰，能夠堅持拿出最大的力量替其邁助選。也非常感激大家，不論是好是壞，長久以來都力挺，與我們站在一起，讓民進黨以及在地執政團隊，都可以有最重要的支撐。

蔡英文進一步表示，不論在黨務、中央執政，甚至在地方執政，我們必須積極檢討有哪些盲點。第一，我們要進行檢討；第二，要進行政策調整；第三，要做人事調整。首先要做的是黨務調整，因為她已經辭黨主席，代理黨主席將在明天中常會產生。至於下一任的黨主席，也會在很短的時間裡完成選舉程序，讓下一任主席可以盡快到位。她也希望下一階段民進黨的領導以及事務處理，中生代都可以扮演最重要的角色。

此外，關於政策的檢討，蔡英文表示，在這一次選舉過程，她也到很多地方助選，與大家坐下來談，也深刻地感受到，很多政策在人民的心中感受，對她來說是很重要的過程。而公投議題通過以後，也必須去檢討，在這新的民意產生以後，我們要如何調整施政政策。她也說，我們基本態度是必須尊重最新的民意，也必須進行檢討，針對該做調整的部分進行調整，在人事上也是如此。

最後，蔡英文表示，與其坐在台北、坐在辦公室裡，倒不如走出來和大家在一起，聽大家真正的聲音。相信在場各位是不論什麼情況，都對我們不離不棄最忠實的夥伴，也希望大家能盡量表達，共同來面對這個困難的情勢。這樣的情勢，在民進黨發展過程中，也不是沒有過，她自己親身經歷好幾次。2008年，她當主席時也曾面臨這樣的狀況；2012年，她選完總統後，民進黨的支持者和團隊，也面臨這樣的情勢。所以她相信，只要充分檢討，重新整隊，民進黨還會站起來。雖然上半場打得不好，但是經過檢討、整隊，相信我們下半場會打得很好。

會後針對媒體提問後援會座談情況，蔡英文表示，今天大家發言非常踴躍，也非常急切希望我們可以做得更好，所以他們將自己的意見、從地方收集、感受到的事情，都很直接的表達。有些問題，其實在其他地方也有，我們也開始在盤整，一樣一樣來檢查，看有哪些事情我們可以做得更好。

蔡英文提到，高雄這次競爭最激烈，後援會、支持者、還有選民，都用了很多力氣來支持其邁，選舉團隊也都很辛苦。因此她以高雄作為第一站，慰勞辛苦的團隊，感謝在地後援會系統，同時也聽一下他們對於整體施政的意見，作為後續檢討的根據。

另針對媒體問到，國民黨拿下的三都可能建立兩岸公共平台，地方可能凌駕中央兩岸政策一事，蔡英文表示，兩岸政策是屬於中央職權，長久以來地方都有所謂的兩岸小組等單位來做交流。新的平台是如何運作她不知道細節，有更具體的事項再做評論。

針對媒體詢問未來如何與柯文哲合作，蔡英文表示，昨天她分別打電話給六都當選首長，除了恭喜之外，也希望就中央在每一都中的計畫，可以來做討論，將來可以有更好的合作。另一方面，這些首長在將來施政有需要中央協助的，我們會盡快找機會找他們來談。

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