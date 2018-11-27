新社花海有高粱景觀區 還有金門特產可買

2018年11月27日 17:08 中時 李金生

2018新社花海開幕現場展示金門地區年度種植的優質高粱穗。（金門縣府提供）

金門高粱冠軍調酒師Gary蘇家慶在現場露一手。（金門縣府提供）

金門縣府建設處、縣農試所、陶瓷廠、縣農會及金酒公司組團參加新社花海開幕儀式。（金門縣府提供）

2018新社花海將於12月1日至16日登場，參與協辦的金門縣也設置高粱景觀區與特產區，與遊客分享花團錦簇的繽紛燦爛，也讓台灣民眾看見金門多元的產業發展。

這項活動是由農委會種苗改良繁殖場及台中市政府主辦，金門也在今（27）日由縣府建設處、縣農試所、陶瓷廠、縣農會及金酒公司等單位組團參加開幕儀式。

縣府建設處指出，金門高粱酒不僅是台灣最具代表性的白酒品牌，也是離島金門最重要的經濟命脈，每年秋季的高粱豐收景觀，更是台灣少見的農業地景。種苗改良場與金門產業發展息息相關，從大宗的高粱與小麥種植，至其他瓜果蔬菜導入，該場始終是離島農業發展的核心關鍵，包括每年定期提供金門地區台中5號高粱種子，不僅協助育種更提供種子庫存與保護的場所。

縣府表示，這樣的互惠合作模式，不但解決離島各項作物種植問題，更減少許多支出成本。今年因為鳥害及氣候問題，造成種子供應不足，農委會主委林聰賢指示改良場擴大高粱採種面積達22公頃，並配合年度花海活動，推出高粱主題專區。

現場展示金門地區年度種植的優質高粱穗，特別邀請金門高粱冠軍調酒師Gary蘇家慶以去年獲得美國舊金山世界烈酒競賽金牌的「戰酒」為基酒，搭配具有浪漫與純潔寓意的薰衣草，調製出酸甜可口且香氣襲人的雞尾酒，讓與會來賓分享。

另金門縣陶瓷廠也有精美瓷器展售及訂製酒業務說明外，還推出4項好禮相送，包括「臉書拍照打卡享折扣」、「週六週日發送限量小物」、「預購好禮2選1」、「DIY親子遊體驗券優惠」；縣農試所則舉辦高粱掃帚DIY活動，呈現金門在地庶民生活與高粱間傳統文化；縣農會出品的純麥酒，則是高粱酒之外金門最夯的酒款。

金酒公司推出滿箱免運費及酒品促銷的優惠外，活動期間的每個週末還有調酒免費試飲的活動。金門最出名的伴手禮貢糖、牛肉乾、炮彈鋼刀等多項特產也將跨海到新社銷售。

(中時 )