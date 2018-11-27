建國科大蔣正中、胡永勝 獲亞太區美容美髮賽事冠軍

2018年11月27日 17:02 中時 謝瓊雲

才剛上大一的胡永勝，以台中花博為主題，作品超華麗，讓人感受到繁花盛開的耀眼。（謝瓊雲攝）

胡永勝的作品十分耀眼、讓人驚豔。（謝瓊雲攝）

建國科技大學美容系大四生蔣正中(右)、大一生胡永勝(左)兩人參加日本、澳門舉行的國際美髮彩妝賽事，雙雙勇奪總決賽冠軍金牌。（謝瓊雲攝）

建國科技大學美容系雙喜臨門，大四生蔣正中、大一生胡永勝兩人參加日本、澳門舉行的國際美髮彩妝賽事，雙雙勇奪總決賽冠軍金牌，在國際妝髮造型界逐漸嶄露頭角，成為亮眼新星。

在「2018 SPC GLOBAL 日本總決賽」中，來自台灣、日本、 韓國、新加坡、中國、澳門等地共有2800多人同場競技，蔣正中以高難度的日本藝人卡莉怪妞獲得造型靈感，勇奪晚宴盤頭與化妝組冠軍。

大一生胡永勝則以台中花博為題，模特兒從髮型到上身都五彩繽紛、呈現百花盛開氣勢，一舉在第22屆「2018APHCA亞太盃」澳門總決賽，拿下創意晚宴包頭組金牌。

原本高職時修讀廣告設計，上大學後才一頭栽進美容美髮世界的蔣正中，是卡莉怪妞的粉絲，他觀察偶像造型走「卡哇伊」路線、風靡日本，又發現歷屆賽事獲獎作品多走優雅端莊路線，大膽決定跳脫傳統、改朝流行時尚的可愛元素，將頭髮捲度下放到兩頰處、頭頂盤髮抽絲增加蓬鬆感。

蔣正中說，能奪得國際大獎，除了模特兒王莉茹令人耳目一新之外，主要在於他的髮型設計，在線條、軟度上顯得甜美可愛，符合日本評審的口味，且他刻意比賽一開始就先做難度較高的髮型部分，之後再化彩妝，現場直播他的作品立即成為焦點。

另外畢業自大慶商工的胡永勝，目標就是當選手，獲得美容系院長吳佩玲和指導老師鄭寶琪賞識，首度出國比賽就抱回金牌，後起之秀未來發展值得期待。

胡永勝作品走華麗風，高高盤起在額頭上方的髮絲細細染成如彩虹般的七彩漸層，肩膀有大朵的花瓣公主袖，讓人第一眼映入眼簾就是繁花盛放的耀眼，高超的髮藝技冠群倫。

(中時 )