雪隧內拋錨　拖救費將加收1500元

2018年11月27日 17:16 中時 陳祐誠

國道5號雪山隧道平均每年發生1100件車輛故障，每件造成的回堵46分鐘方能紓解，影響車流甚鉅，交通部高公局表示，2019年3月1日起，若車輛在雪隧內拋錨，拖救費將加收1500元，意即小型車輛提高為3000元，希望駕駛做好行前檢查，降低車輛故障率。

根據高公局統計，雪隧每年約發生1100件車輛故障，每件事故排除要花23分鐘，紓解回堵車潮的時間則是翻倍，也就是1年365天裡面，約有17.5天在紓解因拋錨產生的回堵車流。雪山隧道內整年度拖救件數中，有95％為故障車輛，大多屬可歸責於用路人應注意而未注意的情形，包括缺油（22件）、缺水（18件）、無法啟動（120件）、爆胎（130件）、溫度過高（200件）等，今年11月3日，有大客車在雪隧內故障，曾造成12公里的回堵。

高公局副局長吳木富表示，國道5號於平日尖峰或假日車流量，已超過現行道路設計容量，易造成壅塞，且隧道內沒有路肩供車輛暫時停放等待救援，若發生事故或車輛故障，不只影響救援及排除時效，更影響交通安全與順暢甚鉅。

高公局規劃，明年3月1日起調整國道5號雪山隧道內大、小型故障車輛拖救費的基本費，各加收1500元，即小型車輛提高為3000元、8公噸以下之大客車5700元、逾8公噸大客車6750元。

(中時 )