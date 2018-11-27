雪隧內拋錨　拖救費將加收1500元

友善列印
中時

國道5號雪山隧道平均每年發生1100件車輛故障，每件造成的回堵46分鐘方能紓解，影響車流甚鉅，交通部高公局表示，2019年3月1日起，若車輛在雪隧內拋錨，拖救費將加收1500元，意即小型車輛提高為3000元，希望駕駛做好行前檢查，降低車輛故障率。

根據高公局統計，雪隧每年約發生1100件車輛故障，每件事故排除要花23分鐘，紓解回堵車潮的時間則是翻倍，也就是1年365天裡面，約有17.5天在紓解因拋錨產生的回堵車流。雪山隧道內整年度拖救件數中，有95％為故障車輛，大多屬可歸責於用路人應注意而未注意的情形，包括缺油（22件）、缺水（18件）、無法啟動（120件）、爆胎（130件）、溫度過高（200件）等，今年11月3日，有大客車在雪隧內故障，曾造成12公里的回堵。

高公局副局長吳木富表示，國道5號於平日尖峰或假日車流量，已超過現行道路設計容量，易造成壅塞，且隧道內沒有路肩供車輛暫時停放等待救援，若發生事故或車輛故障，不只影響救援及排除時效，更影響交通安全與順暢甚鉅。

高公局規劃，明年3月1日起調整國道5號雪山隧道內大、小型故障車輛拖救費的基本費，各加收1500元，即小型車輛提高為3000元、8公噸以下之大客車5700元、逾8公噸大客車6750元。

(中時 )

建國科大蔣正中、胡永勝 獲亞太… 痛！肚子塞滿塑膠袋 野生小黃牛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。