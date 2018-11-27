南投》從那裡起步、當選也重回原點 廖志城站在路口謝票

▲選舉結束，埔里街頭仍見候選人在街頭向鎮民鞠躬，原來是埔里鎮長當選人廖志城的「從那裡起步，當選也要重回原點謝票」。（楊樹煌攝）

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▲埔里鎮長當選人廖志城與夫人，用兩天時間以車隊掃街謝票，感謝鎮民對3號的支持。（楊樹煌攝）

競選期間，從埔里鎮各重要路口，向選民拜票，贏得鎮民感動支持，開票結果，獲得22,495票，以2,476票險勝對手，埔里鎮長當選人廖志城從當選隔日起，立即展開一連兩天的車隊掃街謝票，接著今27日起又以3天時間，不畏寒風細雨，站在曾經站過的十字路口謝票，不忘本的另類謝票，贏得不少鎮民翹起大姆指「稱讚」。

埔里鎮長當選人廖志城，經過一連兩天以車隊感謝鎮民對3號的肯定，讓他順利當選，車隊走遍各大街小巷及鎮內市區、郊區各里，完成謝票後，今天起，廖志城夫婦率競選團隊，將以一連3天的時間，從埔里鎮中山路中華路口、北環路口、新圓環、崎下以至第三市場等十字路口進行謝票。

不少鎮民路過，見一群穿著3號埔里鎮長候選人廖志城黃色競選背心，對著過過往人車，誠摯行鞠躬禮的情景，讓不少人都訝異，選舉不是結束了？怎還有人在競選拜票？透過麥克風的聲響，才知道原來是廖志城在謝票。

廖志城表示，競選的起步，就是每天清晨從埔里重要十字路口拜票起，讓大家印象深刻，既然當選了，從那裡站起來，就要飲水思源，不能忘本，還是要重返原地謝票，感謝這群幫助他、肯定他的無名英雄。

當選後未來的作為，廖志城表示，他會重新檢視自己與另兩位競選夥伴的好政見，將會一併納入埔里未來發展的方向，達成大家都期待埔里要更好的願景，不會讓大家失望。

廖志城亦指出，感謝22,435位肯定他的鄉親，讓他順利當選埔里鎮長！他會儘快與暨大、在地產業、社群，建立地方創生委員會，針對埔里未來發展，擬定相關計畫提案，爭取中央經費的支持，並與南投縣政府共同合作建設埔里鎮。

同時他也要感謝在競選過程中，兩位競選同伴的相互鼓勵與打氣，也感謝大家都期待埔里要更好的願景，廖志城會盡全力與大家共同建設大埔里，並與大家一起在埔里作伙生活、作伙打拼，絕不會讓大家失望。

(中時 )

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