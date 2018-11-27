韓國瑜當選兌現承諾！洪孟楷平安夜將發「平安雞排」

2018年11月27日 17:11 中時 楊佳穎

九合一選舉落幕，選前喊出只要國民黨高雄市長候選人韓國瑜能當選，贏多少票就拿多少錢買雞排助拼經濟的國民黨發言人洪孟楷27日指出，結算結果，韓共贏15萬306票，除感謝高雄市民智慧的選擇，也絕對會履行承諾，將送出15萬元的平安雞排、並做愛心公益。

洪孟楷27日在臉書粉專直播表示，雖然選前就有預感韓國瑜會贏得最終選戰，但贏得15萬多票真的難得，代表「拼經濟」確實是高雄人現在的共同的心聲，所以雖然一次要拿出15萬元，等同目前在黨部兩個半月的薪水，他仍開玩笑稱「韓國瑜能贏選，我多吃兩碗泡麵也沒問題，只是15萬票真的有點太猛了。」

不過，洪孟楷也坦言，絕不是要挑起藍綠對抗，而是共同拼經濟，選前的相互攻防選後應煙消雲散，所以為避免讓外界誤會或覺得是藍營慶功，發放雞排將選定在今年平安夜，也就是韓國瑜就任前一天，將準備一千份雞排於高雄市發放，地點將另行宣佈，呼籲無論是否支持韓國瑜，只要熱愛高雄、希望高雄更好，都歡迎來拿一份平安雞排一同享用。

洪孟楷也說，一千份雞排剩餘金額，將全數捐贈給高雄市慈善團體，目前請高雄市在地議員推薦，盼透過捐款給需要幫助的人，讓韓國瑜的高得票數變得更有意義，也為這次選戰增添愛心的溫度，捐款也將於12月25日韓國瑜就職當日一併完成。

洪孟楷表示，從開票當晚就一直在思考用什麼樣的方式來履行承諾最好，尤其本次選戰國民黨大有斬獲之際，不希望發放雞排的行為模糊焦點；不過，男子漢的承諾一定要兌現，就如同自己深信韓國瑜選前對高雄市民提出的承諾，也一定會一步步實現，自己則用平安雞排和愛心捐款來祝賀高雄市民獲得一個好市長，相信這個勝利是屬於全高雄市民。

(中時 )