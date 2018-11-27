觀光榮景有望恢復？業者：陸客停留南台灣時間將加倍

高雄市準市長韓國瑜向對岸釋出善意，陸客來台景氣有望回升。（報系資料照）

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大選過後南台灣多處綠地轉藍天，準高雄市長韓國瑜更表示「支持九二共識」，旅行公會指出大陸觀光業者已有組團遊台動作。南部觀光業者指出，地方政府向對岸釋出善意，未來陸客必定會更願意在高雄多加停留，可能會從只住1天增加到3、4天，屆時餐飲、飯店、零售業業績都會大幅提升，此外若是開放南進南出、北進南出幫助必定更大。

高雄市旅館商業同業公會理事長劉坤福表示，國內觀光業者都已蓄勢待發、準備就緒，對岸業者也已開始組團，第一波推出的行程將以高雄搭配南投清境農場為主。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，過去兩年因南台灣為綠營天下，陸客多只停留兩天一夜，甚至直接不去，如今變天應會多停留至三天兩夜，可望恢復過去榮景，預計15天後就能看出韓流對觀光產業帶來的效應。劉坤福則說，若開放高雄港南進南出，或北進南出，對南部觀光業幫助會更大。

南部觀光業者指出，目前已有北京訪台組團社開始詢問台灣業者建議行程，推出高雄旗津、南投清境農場、台南、屏東等地的套裝行程。業者表示，陸客對高雄打狗領事館、高雄港、駁二、義大、美麗島站都深感興趣，過去礙於停留時間短，只能逛歷史景點、捨棄旅遊景點，未來停留時間若拉長，就可全高雄走一遭。

業者表示，陸客普遍認為台灣食物好吃、物價便宜，是「窮人的天堂」，許多人也很喜歡來台打高爾夫球、至義大Outlet買體育用品等。因韓國瑜向對岸釋出善意，陸客也會多住幾晚，因此飯店業、餐飲業的業績都會倍增，且購物店的買氣也會回升。

業者指出，目前北京組團社也有意願會北進南出或南進南出，屆時南台灣的零售業業績將大幅提升，且由於陸客多在行程天數過半後才會開始大批採購伴手禮，如此一來對南台灣整體的觀光產業都會有所幫助。

另外元旦假期將至，業者也樂觀推估到時候陸客來台景氣應會回升，若全台藍營執政的15縣市攜手合作，絕對有機會恢復前總通馬英九執政時期的觀光榮景。

(中時 )

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