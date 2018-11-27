竹東鎮長兩參選人賄選 里長兩邊都拿竹檢考慮併案起訴

示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照片）

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中時
羅浚濱

竹東鎮長選舉國民黨2位候選人都涉嫌賄選，檢方傳喚涉收賄和行賄的里鄰長及選民近1千人次，發現超過半數里鄰長是兩邊拿錢，因刑法採一罪一罰，里鄰長涉行賄極可能被法院判刑入監，檢方從仁心思考是否採取併案起訴。

檢方指出，竹東鎮長候選人羅吉祥和吳勝松涉嫌賄選案被起訴是無庸置疑，羅即使當選鎮長，檢方偵結同時也會提出當選無效之訴。

檢方最先查到羅吉祥涉嫌賄選，兩波傳喚里鄰長、樁腳及收賄選民3百多人次應訊，從中發現吳勝松也以同樣手法賄選，傳喚到案相關人等多達588人次。

檢方發現羅吉祥和吳勝松都是以國民黨系統的管道涉嫌買票，以3萬元不等的現金行賄里長進行綁樁，並用發放文宣工作費等名義，給鄰長或選民1到3千元不等的「工資」。

竹東鎮25個里的里鄰長，除了親民進黨外幾乎都「中槍」，絕大多數里鄰長是收羅吉祥和吳勝松的綁樁賄款，被檢方傳喚到案2次，有8成坦承收到現金，否認者多稱是收取發文宣的工資，不認是違法。

檢方指出，選罷法對收賄刑責是3年以下有期徒刑，行賄是3年以上有期徒刑，因刑法採一罪一罰，里鄰長兩邊拿錢，若向1位選民買票被指證犯行，刑期最低3年，人數愈多刑期愈重，最高可判有期徒刑20年。

檢方同時發現兩件賄選案，若由承辦檢察官各自起訴，進入法院審理時，坦承受賄的里鄰長應會從輕量刑，但涉行賄的里鄰長有可能因涉兩案，一罪一罰被從重量刑入監，檢方因此從仁心思考，是否將兩案併案起訴。

(中時 )

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