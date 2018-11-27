深圳業者擬推「高雄4日遊」 國內業者也推南台灣深度旅遊

2018年11月27日 17:13 中時 李宜秦

九合一大選結束，南台灣多個縣市綠地變藍天，陸客來台的觀光榮景將有望恢復。旅行公會指出，有業者本已心如死灰，打算裁掉飯店內100多名員工，如今終於又見一線生機，還有深圳業者打算推出直飛高雄的「高雄主題4日遊」。東南旅行社也將推出南台灣在地深度旅遊，拉長陸客停留在南部的時間。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，今日與幾名業者開會討論韓流對觀光帶來的效應，有業者表示本來已對觀光絕望，打算裁掉飯店內100多名員工，如今韓國瑜當選，又向對岸釋出善意，才終於讓他重見一線生機，決定再繼續努力。

旅行公會召集人李奇嶽指出，藍營的勝利有激勵作用，陸客訪台意願與詢問度都有增加，陸客來台人數可望增加2到3成。由於大陸深圳可直飛高雄，因此深圳的旅遊業者已開始規劃「高雄主題遊」。

李奇嶽說，深圳業者將推出「高雄主題4日遊」，周四直飛高雄後，住在高雄愛河邊的旅館，4天可以走訪高雄、南投、台南、屏東等處，包括夜遊愛河、搭乘摩天輪、西子灣、旗津、打狗英國領事館、六合夜市、墾丁、清境農場等。

東南旅行社表示，過去由於陸客人數少，開團選擇也較少，如今陸客訪台景氣有望回升，旅行社也將增加1倍的行程選擇，出發時間也會增加。之前陸客訪台中、高雄等地都只是走馬看花，未來將會以深度在地旅遊為主，多停留1、2天，結合南台灣的農場體驗、特殊餐廳料理、看特殊展覽，體驗南部的在地風情。

專做陸客的旅遊業者表示，高雄政府對大陸友好，預計明年大陸官方就會放鬆陸客訪台的配額限制，該業者所屬集團也在大選勝利時，直接將旗津納入陸團行程。

李奇嶽表示，旅行公會預計下個月將會派業者代表組團前往大陸，瞭解大陸人民現在對於訪台意願的狀況，若韓國瑜或其幕僚願意一同前往，對其拼經濟應也會有一定幫助。

(中時 )