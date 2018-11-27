南投》打造「幸福魚池鄉」 超人劉啟帆高票當選鄉長

歷經艱苦選戰，魚池鄉新科鄉長劉啟帆夫婦，27日謝票後陪孩子上圖書館，溫馨畫面正如他「幸福魚池」之政見寫照！（沈揮勝攝）

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劉啟帆夫婦重視學童教育，將請逢甲大學通識中心到魚池鄉協辦英語課程，免費協助偏鄉孩子提升外語基礎。（沈揮勝攝）
劉啟帆以營造「幸福魚池鄉、快樂魚池人」為重要政見。（沈揮勝攝）

美國亞特蘭大博士、逢甲大學專任副教授劉啟帆參選魚池鄉長，在3名候選人中脫穎而出，以5464票、55.03%過半得票率當選，在連續2天忙碌謝票後，27日終能放鬆心情，陪小孩上圖書館；溫馨畫面正如他營造「幸福魚池鄉、快樂魚池人」政見的最佳寫照！

劉啟帆出身體育，曾當選亞青盃網球國手、世青賽國家教練；4年多前有意參選鄉長，先在家鄉成立體育會，推動體育活動與休閒產業，深耕社區，也讓各村落變得更有活力，男女老幼全都動了起來。

這次選戰，獲得民進黨提名的劉啟帆，受到國民黨黃馨瑩強力挑戰，而黃馨瑩的國中同學王聖中也參選，看似不如兩黨候選人強勢，但卻扮演左右選局關鍵角色。3人熟識，選戰過程保持絕佳風度，為民主政治立典範。

票開出來，劉啟帆獲得過半選民支持，而起步很晚的黃馨瑩與沒有政黨奧援的王聖中，也分獲3000多與1000多張選票。勝選者態度謙沖，落選者則以「初次參選難得經歷．感恩在心、感謝有您」，大方接受敗選。

競選期間與另一半施怡真扮超人夫妻、屢創話題的劉啟帆強調，「農業、觀光、社福、教育」將會是他未來施政最重要主軸。其中教育部分，休閒運動產業與學童外語能力、體育人才培訓，則是著墨重點。

劉啟帆的媽媽、前魚池鄉代表會副主席劉楊淑堯說，他年輕時英語程度太過普通，赴美攻讀學位過程之辛苦，讓人回想就掉淚。魚池鄉孩子的英文程度與都會區落差實在太大，劉啟帆擬請逢甲大學通識中心，在魚池鄉協助開辦外語課程。

此外，將潭區觀光產業轉移擴展到周邊聚落，讓經濟收入雨露均霑；規畫老人與親子活動空間、保障全鄉優質自來水飲用水源；逐步實現「幸福魚池鄉、快樂魚池人」政見與理想。

(中時 )

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