李麗鳳抗乳癌成功卻因胰臟癌辭世 醫師說出原因

2018年11月27日 17:26 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文、影音編輯／ 郭佩凌 ／編輯、／文、影音編輯／

曾以《京華煙雲》一劇中「桂姨娘」一角，拿下金鐘獎視后的資深演員李麗鳳，傳出已在11月21日晚間離世，享壽67歲。她生前決定樹葬，告別繁華舞台回歸塵土。李麗鳳的多年好友、董氏基金會志工陳淑麗表示，李麗鳳在今年夏天確診胰臟癌後，就得知自己只剩4到6個月的壽命，她選擇樂觀面對，「她不要我們這些好友把她當成病人，跟我們開心聚會唱卡拉OK，到最後都撐著，留給我們最美好的身影和回憶。」

李麗鳳與陳淑麗都是華視演員訓練班第一期，由於外型看來氣勢十足，因此從年輕時就多接演比實際年長許多的戲碼，尤其瓊瑤劇中若需要深具威嚴或是大家長的角色，李麗鳳就是不二人選。

而真實生活中的李麗鳳，個性低調，她曾為照顧罹癌的父親變賣家產，10多年前父親病逝，李麗鳳卻也確診罹患乳癌第三期，她熬過化療過程，原本以為已經控制病情，這一兩年還開始復出拍戲，近作是今年春天到廈門參與《鄧麗君傳》拍攝，她演張晨光的媽媽、何潤東的奶奶，但拍戲過程中據傳曾在片場昏倒，這才又抽空回台檢查，未料就發現胰臟癌末期。

資深演員李麗鳳(右一)曾以《京華煙雲》「桂姨娘」一角拿下金鐘獎視后。（圖片來源：擷取自YouTube畫面）

曾罹癌者 可能有「易罹癌體質」 醫師：小心得另一種癌

李麗鳳與癌症纏鬥多年，即使一度抗癌成功，卻擺脫不了另一種癌的侵襲，最後仍不敵病魔辭世。

其實，癌症是有可能受到體質影響。新光醫院腫瘤治療科主任季匡華醫師提醒，如果曾經罹患一種癌症，可能代表這個人身上帶有屬於容易罹癌的體質，或許與基因有關，假使又有不良的生活習慣、居住環境汙染、感染史、用藥史、放射治療史及癌症家族史，將來再罹患其他癌症的機會也較高。

季匡華表示，致癌真正的原因目前還不清楚，但普遍認為和環境、個人習慣比較有關係，舉例來說，有抽菸習慣的人，除了常見的肺癌，另外包括食道癌、口腔癌、膀胱癌、胃癌以及李麗鳳罹患的胰臟癌等，或許也跟抽菸有關係，容易產生連鎖反應。

還有一種情況是，有些人的體質可能容易受到致癌物質侵犯，雖然無法明確指出哪裡出問題，但需注意的是，一旦曾經罹癌，可能意味著帶有容易罹癌的體質，「不代表不會得另外一個（癌），還是有可能上身，」而且可說是第一個癌過了5年沒事後，對長期存活者而言最大的風險之所在。

季醫師也提醒，抽菸是最糟糕的習慣，不僅容易罹癌、削弱治療效果，即使治療成功，假使沒有戒掉抽菸習慣，還是容易復發，繼續得到其他癌症的機會也較高，「抽菸這個致癌因子不會因為得了一個癌就抵銷掉，沒那回事！」

抽菸容易導致罹癌、削弱治療效果，即使治療成功也容易復發，甚至得到其他癌症。(圖片來源：康健雜誌）

瀟灑謝幕 陳淑麗憶好友：李麗鳳選樹葬 不想麻煩任何人

陳淑麗說，「我們這群好友和李麗鳳最後一次見面是9月，那時候大家約吃飯唱卡拉OK，那天她看起來精神很好，她很開心要我唱歌給她聽，還和大家擁抱，但一抱就知道她瘦到只剩骨頭。她沒掉淚，是我們好不捨，要把眼淚吞進肚子。」

陳淑麗想起好友的人生觀，不捨的說，「李麗鳳不怕死，她即使知道自己走到生命盡頭，也不願意麻煩別人，再怎麼不舒服也撐住，要留給我們最美的身影。」李麗鳳豁達問起各種身後事的處理方式，勇敢樂觀與好友討論，最後自己擇定要樹葬，回歸來時的最初。

《康健》提醒您，吸菸能導致肺癌 心臟血管疾病及肺氣腫。

(中時電子報)