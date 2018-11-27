107資訊月　科技跨界 共創美好的未來

2018年11月27日 17:19 中時電子報 綜合報導

圖/業者提供

年度科技盛事資訊月將在11月28日到12月3日在世貿一館隆重豋場。今年主題為【跨界創新 遇見未來】，呈現科技跨足各領域的應用！展覽規劃三大重點展區，揭露科技趨勢的【主題館】、專屬教育工作者的【臺灣教育科技展】、年輕人朝聖的【電競裝備博覽會】，世貿一館連展6天，免費參觀。

重點展區 勾勒出科技跨界的美好未來

展區一 資訊月主題館－體驗科技跨界的感動與震撼

今年的主題館將聚焦在智慧居家、跨界整合及創新娛樂三個重點，包括多項展期間限定、重點必看的亮點科技產品。其中最值得一探究竟的就是跨界娛樂。隨著智慧製造的概念興起，機械手臂的用途廣泛，從初期的自動化生產線跨界到商業應用，例如近來很熱門的沖咖啡、下棋等，我們結合了工業用機械手臂團隊和VR內容商，創造出一種台灣前所未有的體感娛樂機台應用，機械手臂將嵌入飛行座艙，體驗者搭乘時，搭配VR頭盔進行上下俯衝、左右飛竄，身歷其境的震撼，值得大家現場一試。這將是展場最具代表性的跨界創新應用實例。

圖/業者提供

展區二 第一屆臺灣教育科技展－老師輕鬆備課、學生多元學習

新一代學子們的成長，是大家持續關心的話題，在教育這個項目，科技更是發揮了革新的力量。今年資訊月，首次規劃了臺灣教育科技展，並訂定「為教育而科技」的主軸，呈現科技能為教育帶來的幫助。現場規劃了６天的主題論壇、１００場教案工坊、２００個展示攤位，提供老師、教職員、教育工作者一個多元探討教育的交流平台！大家一起為台灣的下一代貢獻己力，共創未來。

展區三 電競裝備博覽會－年輕人朝聖電競趴，終極電競配備強勢登場

結合時下年輕人最瘋迷的電競元素，資訊月變身最潮電競趴，現場舉辦Predator League盃賽事，兩款電競賽事分別是《英雄聯盟》LOL及《絕地求生》PUBG，共16國響應，超過3000支隊伍參賽，臺灣區總決賽現場開戰。除此之外，各大品牌廠也趁勢推出最新電競配備，首次展場曝光的電競座艙、英特爾９代處理器頂規機器，眾多電競周邊品牌齊聚，讓所有電競玩家在現場可以一次體驗所有最新發表、最齊全的電競裝備。

展區四 樂齡智慧生活教室－導覽、奉茶、專屬休息區，銀髮族逛展免緊張

「科技人有心 資訊月有愛」，臺灣將走向高齡與少子化的發展態勢，在這可預見的未來，科技將能提供什麼樣的協助與保障，本區域秉持著愛樂齡，關懷長輩的正能量元素規劃，透過記憶遊戲、腦年齡檢測等活動，傳遞科技的照護是有溫度又輕鬆的。此外更禮聘樂齡志工接待與解說，讓樂齡族逛展很輕鬆！

展區五 智慧零售體驗店－解析正夯的智慧商店應用

臺灣的便利商店密度居世界領先之列，在已經很＂便利＂的商店服務基礎下，科技又是加值了什麼？本區域與全家便利商店及臺北商業大學合作，現場將詮釋未來的科技概念商店，透過電子標籤、ＡＩ貨架、刷臉結帳、智取櫃等應用，讓民眾體驗超乎你想像的預見未來智慧零售應用。全家透過APP達到虛實融合發展新零售，每日來此攤位前50名可免費體驗全家Let's Café一杯。

消費習性改變 產品的使用體驗受到重視

網路購物已經成為全台民眾的生活日常，在這樣便利的消費習性下，產品的體驗與優質的導購服務，更需要被突顯。今年仍有多達300家廠商參展，使用1,000個攤位規模，顯示出品牌商仍需要定期透過實體平台，與民眾面對面溝通，進而了解消費喜好與購買意向。除此之外，透過使用者創新的研發思維，廠商將更關心使用者的需求，整合衍生出多樣化、客製化的跨界產品，歡迎民眾踏進資訊月會場，真實感受一場產品體驗的饗宴。

資訊月11/28登場，全台巡迴１個月

從11月28日開始為期一個月的時間，資訊月將巡迴台北(11/28~12/3)、台中(12/13~18) 、台南(12/21~24)、高雄(12/27~108/1/1)四地，邀請您一起到資訊月體驗跨界創新，遇見美好未來。

(中時電子報)