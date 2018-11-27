花蓮》提名全壘打就剃光頭 藍黨部主任守諾削髮

花蓮五合一大選，國民黨在吉安鄉選舉揮出全壘打，黨部主任陳柏帆剃髮揮黨旗慶祝。（許家寧攝）

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國民黨吉安鄉黨部主任陳柏帆，選前掛出「祭品文」宣稱全員當選就剃光頭。（許家寧攝）

花蓮五合一選舉藍營大獲全勝，選戰最後關頭吉安鄉黨部掛出「黨部提名全壘打，主任就剃光頭」催票布條，盼以「韓流」精神激勵藍軍出來投票，結果提名鄉長、鄉代至村長幾全壘打，僅差1席村長未選上，鄉黨部主任陳柏帆信守承諾，將頭髮剃剩1公分，感謝鄉親支持。

這次吉安鄉長選舉國民黨游淑貞先身陷黨內分裂危機，又面對民進黨、無黨籍雙雄夾攻，初選落敗的周明宗堅持參選，自家議員邱永雙力挺敵營邱展謙，選前倒數階段，鄉黨部決定「硬起來」對兩人祭出黨紀處分，整合黨內雜音，助游順利衝過終點。

今年40歲的陳柏帆從基層黨工做起，2年前花蓮市長補選為魏嘉賢輔選，成功收復失土讓花蓮藍天再現，選後從縣黨部組長調任至吉安鄉黨部主任，這次鄉長選舉藍、綠、無三強鼎立，還有黨內同志採取觀望或與對手眉來眼去，讓選情相當緊繃。

陳柏帆說，原只是跟朋友「插賭」，承諾游淑貞及所有鄉黨部提名的候選人全當選，就把自己的頭髮剃掉，沒想到朋友真的做成紅布條給他，加上選情激烈，讓他決定「壯士斷髮」順勢當作強力催票文宣，激勵藍軍發揮「禿子跟著月亮走」的「韓流」精神。

最後游淑貞以過半得票率當選鄉長，鄉民代表提名10人全員上壘，吉安18村長當選17席，僅仁安村長一席敗選；陳柏帆說，這次勝利是民眾對民進黨執政不滿的反撲，雖有遺珠之憾，無法達成全壘打，但仍願賭服輸，將頭髮剃至1公分的平頭。

(中時 )

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