瞄準新竹消費力 新竹巨城周年慶12天拚21億

百貨年終周年慶大戰壓軸的Big City新竹巨城購物中心與SOGO巨城店將在29日起推出周年慶，活動期間巨城更將送出百萬大禮。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹巨城購物中心董事長李靜芳信心滿滿表示，今年周年慶12天目標將創造成長6％、總營業額21億的成績。（陳育賢攝）
百貨年終周年慶大戰壓軸的Big City新竹巨城購物中心與SOGO巨城店將在29日起推出周年慶，活動期間巨城每天更將送出8萬8888購物金、總共12天的百萬大禮。（陳育賢攝）

台北以南最後一波百貨壓軸周年慶─Big City新竹巨城購物中心周年慶，將於11月29日至12月10日登場，董事長李靜芳表示，此次以「Big Shopping」為主題的周年慶目標將成長6％，創造12天、21億的營業額，活動12天每天都將送出8萬8888元購物金，希望讓消費者買好、買足。

李靜芳說，Big City今年為年終檔期的周年慶早就做足準備，9月即陸續進行封板改裝，獨家休閒運動、Outdoor區、女裝童裝、餐飲品牌1次到位，而巨城也為消費者把關，保持購物中心最優質的商家，每年都淘汰25％的櫃位，留下最優良的前75％的品牌。

今年9月底，包括1樓、2樓陸續都有桃竹苗獨家的「The North Face Urban Exploration」、「PUMA SELECT」、全台最高等級最新店型「NIKE KICKS LOUNGE」及瑞士百年極地登山品牌長毛象「MAMMUT」等店全新開幕。

3樓也有桃竹苗獨家的「Green Parks」超人氣選品店「8H」、「LACE」，全台獨家旗艦店貨量最多最齊全的「ABC MART MEGA STAGE」聯袂西班牙原汁原味全新時尚店裝的「MANGO」重新登場。

4樓的美食街更引進超人氣嘉義排隊夯店「樂檸漢堡」及「ZAKUZAKU棒棒泡芙」，現點現做美味值得等待。7樓主題餐廳網羅全台獨家日本惠比壽「KIMUKATSU晴木千層豬排」與「京都勝牛」、「時時香RICE BAR」、「乾杯」，讓整體主題餐廳菜系更加豐富完整，為周年慶加足馬力。

另，Superdry於1樓戶外廣場推出精選外套買1送1，創藝廳則有超大品牌聯合展售會，THE NORTH FACE快閃店指定商品1件9折、2件7.5折還送專屬提袋。

最讓消費者驚喜的是，此次Big City將大手筆送出百萬大禮，只要活動期間單筆消費滿2000元的發票1張（不含SOGO百貨、巨城部分商店，詳情請洽巨城）即可獲得「購物抵用券8萬8888元」1次抽獎機會，接連12天、天天送出1位幸運客8萬8888元，豪氣不手軟。

(中時 )

107資訊月　科技跨界 共創美好的… 接軌國際！興大管理學院獲AACSB…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。