瞄準新竹消費力 新竹巨城周年慶12天拚21億

2018年11月27日 17:20 中時 陳育賢

新竹巨城購物中心董事長李靜芳信心滿滿表示，今年周年慶12天目標將創造成長6％、總營業額21億的成績。（陳育賢攝）

百貨年終周年慶大戰壓軸的Big City新竹巨城購物中心與SOGO巨城店將在29日起推出周年慶，活動期間巨城每天更將送出8萬8888購物金、總共12天的百萬大禮。（陳育賢攝）

台北以南最後一波百貨壓軸周年慶─Big City新竹巨城購物中心周年慶，將於11月29日至12月10日登場，董事長李靜芳表示，此次以「Big Shopping」為主題的周年慶目標將成長6％，創造12天、21億的營業額，活動12天每天都將送出8萬8888元購物金，希望讓消費者買好、買足。

李靜芳說，Big City今年為年終檔期的周年慶早就做足準備，9月即陸續進行封板改裝，獨家休閒運動、Outdoor區、女裝童裝、餐飲品牌1次到位，而巨城也為消費者把關，保持購物中心最優質的商家，每年都淘汰25％的櫃位，留下最優良的前75％的品牌。

今年9月底，包括1樓、2樓陸續都有桃竹苗獨家的「The North Face Urban Exploration」、「PUMA SELECT」、全台最高等級最新店型「NIKE KICKS LOUNGE」及瑞士百年極地登山品牌長毛象「MAMMUT」等店全新開幕。

3樓也有桃竹苗獨家的「Green Parks」超人氣選品店「8H」、「LACE」，全台獨家旗艦店貨量最多最齊全的「ABC MART MEGA STAGE」聯袂西班牙原汁原味全新時尚店裝的「MANGO」重新登場。

4樓的美食街更引進超人氣嘉義排隊夯店「樂檸漢堡」及「ZAKUZAKU棒棒泡芙」，現點現做美味值得等待。7樓主題餐廳網羅全台獨家日本惠比壽「KIMUKATSU晴木千層豬排」與「京都勝牛」、「時時香RICE BAR」、「乾杯」，讓整體主題餐廳菜系更加豐富完整，為周年慶加足馬力。

另，Superdry於1樓戶外廣場推出精選外套買1送1，創藝廳則有超大品牌聯合展售會，THE NORTH FACE快閃店指定商品1件9折、2件7.5折還送專屬提袋。

最讓消費者驚喜的是，此次Big City將大手筆送出百萬大禮，只要活動期間單筆消費滿2000元的發票1張（不含SOGO百貨、巨城部分商店，詳情請洽巨城）即可獲得「購物抵用券8萬8888元」1次抽獎機會，接連12天、天天送出1位幸運客8萬8888元，豪氣不手軟。

(中時 )