接軌國際！興大管理學院獲AACSB認證

美國國際商管學院促進協會日前到中興大學進行實地訪評。(林欣儀翻攝)

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接軌國際知名商學院，國立中興大學管理學院通過美國國際商管學院促進協會（The Association to Advance Collegiate Schools of Business，簡稱AACSB）認證，該協會肯定興大在商管教育辦學品質獲國際專業評鑑肯定，與世界一流的商管學院並駕齊驅，對興大未來國際化與教學研究品質具有提升效益。

中興大學校長薛富盛指出，AACSB的認證過程採全英語化且標準嚴謹，興大管理學院經全體同仁數年努力，分別於教學、研究、人員績效及行政等共15項指標通過檢定，也由此肯定學校在教學、研究與國際化等方面的努力。

興大管理學院院長詹永寬表示，AACSB的認證標準很重視商管學院是否持續進步、追求卓越，以及未來能否不斷實踐其使命目標、維持教師資格與學習品質，興大能通過此認證，顯示學校辦學品質與學習資源備受肯定，未來將持續改善學習及研究環境，希望朝學術創新、教學精進、產學深耕等方向邁進。

薛富盛強調，興大獲AACSB認證，代表學校在教學品質、財務與師資結構、教研環境等方面都受到國際認可，未來有助於與國際締結姊妹校、雙聯學位授予、交換學習與學分抵免等交流，並可擴展學生國際視野。

成立於1916年的AACSB宗旨在於推動全球商管教育品質，是國際上歷史悠久且富盛名、最具學術公信力的商管專業教育評鑑機構，目前全球約1萬5千多所商學與管理相關學院中，僅53個國家、820多所學校商學院取得AACSB認證。

(中時 )

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