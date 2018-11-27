認愛4個月雙雙被解約 炫雅揪男友「18禁熱舞」高調復工！

泫雅、E'Dawn為認愛遭解約後，爆兩人後天將合體出席活動。(取材自泫雅IG)

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中時電子報
泫雅情侶檔認愛後仍持續合體自主練習，新舞肢體接觸很多，相當火辣養眼。(取材自泫雅IG)

前「4minute」成員、有「南韓小野馬」美稱的女神泫雅，日前以「很想說實話」打臉前公司CUBE娛樂，大方認戀同門師弟E'Dawn(金曉鐘)，結果雙雙慘遭公司解約，然兩人並未因此失志消沉，反倒更高調曬愛，近來還釋出合體練習片段，以證實小倆口月底將以情侶身分一同出席活動，引發熱議。

泫雅與師弟E'Dawn為愛遭前東家開除，雖然兩人目前都尚未簽約新公司，但已經開始為未來鋪路，這幾天泫雅在IG釋出多部自主練習的影片，都是跟男友合跳雙人舞，且舞風不改過去在小分隊中的特色，反倒更增加肢體接觸的比重，加上是彼此是情侶關係，火辣程度讓人看得臉紅心跳，直呼新舞蹈根本「18禁」，值得一提的是，小倆口第一次試跳，女方還因為寵物闖入而笑倒在地，E'Dawn則在一旁露出寵溺微笑，畫面滿滿粉紅泡泡，看得出兩人濃情密意未受解約影響。

而這「18禁雙人舞」並非為了怡情養性而排練，今韓媒報導，泫雅跟E'Dawn將在29日聯袂出席品牌活動，這將是小倆口遭CUBE解約後，睽違4個月首度一同公開現身，讓外界猜測未來兩人很可能以情侶檔身分繼續活動，而E'Dawn日前也在IG公開新創作，泫雅則甜蜜力挺，留言直呼「好想快點聽到」。

(中時電子報)

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