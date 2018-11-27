菜農眼鏡壞了不敢換 「他」痛斥吳音寧：你安心嗎

2018年11月27日 17:36 中時電子報 施品瑜

戴立綱感冒近1個月仍未痊癒 依舊帶病上工。（中天提供）

眼鏡壞不敢換！ 菜農憤慨民進黨活該被翻盤

上週末全台瘋選舉，新聞記者、主播也都輪番上陣、馬拉松式應戰，中天新聞招牌節目《新聞龍捲風》主持人戴立綱連續2日坐鎮新聞台攝影棚，即時報導開票結果。近一個月因選戰膠著，戴立綱新聞魂大爆發，全心投入工作，以致重感冒、喉嚨痛近1個月都不見好轉，不同於高雄市長當選人韓國瑜選舉結束後稍作休息調養身體，戴立綱選後抽空看了醫生繼續工作，敬業精神十足。

戴立綱近一個月來多次走出攝影棚，前進南台灣戶外開講，也因此近距離採訪農民，戴立綱更是深刻感受農民之苦，昨（26日）在節目中聽到有農民因經濟困窘連眼鏡壞掉也不敢換，忍不住對著鏡頭開罵。

《新聞龍捲風》昨邀請到彰化農民代表阿寶，上節目談返鄉務農的心聲，阿寶透露自己3年前考量家鄉父母年紀大了，決定回鄉種菜、就近照看，沒想到卻是負債的開始，阿寶說：「一顆高麗菜才3元、5元，要農民怎麼吃穿，我回鄉種菜前戶頭還有20萬、30萬元，現在都沒有了，真的都是借錢在過日子，我戴的這副眼鏡壞了，都只能用膠帶黏一黏，不敢換新的，錢要省下來給小孩買奶粉。」

聽見農民日子過得這麼苦，主持人戴立綱氣憤不已，怒斥北農無作為，直呼：「阿寶為什麼不敢換眼鏡，因為小孩的營養午餐錢、學費，這些都要開支，要換一副眼鏡他要賣600顆高麗菜，吳音寧，妳坐在那高高的位子，年薪250萬，妳沒有照顧到這些農民，妳自己事情做成這樣，你會安心嗎？」更多精彩內容請鎖定中天新聞台52頻道週一至週五晚間9時55分《新聞龍捲風》。

(中時電子報)