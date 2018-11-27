惡狼公車猥褻女學生還狡辯車擠 女法官重判10月

公車之狼現行還狡辯。（示意圖/達志影像/shutterstock提供)

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從事3C產業的楊姓男子，去年4月間搭乘668號公車，從長安、松江路口上車後，途中見女學生獨自一人，竟將女學生逼在最後一排角落，用手猥褻下體，嚇得女學生只敢用Line向同學求援，最後在司機的幫忙下報警處理，士林地院審結，依強制猥褻罪，判處有期徒刑10月，可上訴。

楊姓色狼上車後，在小巨蛋站見到女學生坐在最後一排，主動坐在旁邊，先伸手隔著長褲摸大腿，見女學生不敢抗拒，竟在新北市汐科站將狼爪伸過大腿強摸下體，前後長達數10分鐘，女學生才鼓起勇氣告訴郭姓司機「司機先生，我下體被摸」。

郭證稱，事發時將車子停靠在路邊，詢問女學生是誰，經由女學生說是坐在最後一排的男子，警察來之前，他不讓楊下車，但楊辯稱是不小心碰觸，當場向女學生道歉，女學生仍不停哭泣。

法官詢問女學生，問何怎麼久才告訴司機？當時有抗拒的動作嗎？女學生回以，因為小學、國三曾經被騷擾，深知無力反撲，只能忍受異性的騷擾，這次被猥褻時，心裡很害怕，只知用手擋住私處，或往旁邊閃躲，沒有勇氣反抗。

判決指出，楊男違反女學生意願，觸摸大腿、下體，傷害女學生人格發展，開庭竟辯稱車子上壅擠，女學生應該要往另外一側靠，因女學生情緒、想法有問題導致誤會，女檢察官認為楊犯後態度惡劣，請求法院從重量刑，法官則以至今無法獲得女學生原諒，判處有期徒刑10月。

(中時 )

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