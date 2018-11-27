影》太粗心！滑翔翼教練玩學員命 瀕死2分鐘全都錄

美國YouTuber Gursk3在瑞士玩懸掛式滑翔時，因教練疏失，未繫好背帶，差點從空中墜落。（懸掛式滑翔示意圖／shutterstock）

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中時電子報

如果你愛好在天空中飛翔，下次從事飛行運動時得千萬注意身上的背帶是否緊緊繫上。美國一位YouTuber Gursk3在玩懸掛式滑翔的時候，因為教練未事先確認好背帶狀況，導致Gursk3飛行時，整個人懸掛在半空中，中間更一度因為力氣用盡，只剩單手支撐，所幸他最終保住小命，只需進行手術，影片也將長達2分多鐘的「瀕死」過程全都錄下。

美國YouTuber Gursk3在瑞士玩懸掛式滑翔時，因教練疏失，未繫好背帶，讓他差點從空中墜落，他懸掛在機翼下方長達2分多鐘，並將這段驚魂影片po上網。

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，美國YouTuber Gursk3日前和太太到瑞士度假時，假期第一天就在鬼門關前走一遭。原來是他要玩懸掛式滑翔（hang gliding），出發前教練未發現他背上的背帶沒有繫好，當兩人從4,000英呎（相當於1.2公里）高的山丘上一躍而下時，才驚覺事態不對。

原先Gursk3手臂還有力氣，可以整個人抱住教練，不過隨著力量逐漸用盡，他的身體也開始往下滑，中間一度只剩下左手拉住滑翔翼握桿，右手胡亂地想抓住教練身上的繩子及身體。

教練起飛後不久曾試圖緊急降落，無奈無法控制好滑翔翼方向，反而讓機翼越飛越高，Gursk3就這樣靠著意志力及堅強的忍耐力，在空中掙扎2分鐘又14秒後才著陸。

他事後在個人YouTube頻道放上這段驚險影片，還幽默形容自己最後真的撐不住了，還好離地面已經不遠。

儘管在鬼門關前走一遭，Gursk3卻還是得向醫院報到，這次經驗讓他右手腕骨折，手術中植入一塊金屬鈦板、七顆螺絲釘，左手二頭肌也因為長時間大量施力而拉傷。

不過Gursk3仍對懸掛式滑翔充滿期待，他說並不責備飛行教練犯下這麼嚴重的疏失，因為對方在過程中死命抓住他，並且想辦法盡快落地，他說以後還會再試試懸掛式滑翔。

(中時電子報)

文章來源：Heart-stopping footage shows a first-time hang-glider clinging on for dear life after his pilot FORGOT to attach him to the craft before launching off a hillside for terrifying flight

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