為難症絕症找解方！花蓮慈醫創新研發新藥、幹細胞療法

花蓮慈濟醫院林欣榮院長（左一）帶領團隊投注在幹細胞再生醫療及惡性腦瘤標靶新藥的創新研究。（圖/花蓮慈濟醫院提供）

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中時電子報

「2018台灣醫療科技展」即將於29日至12月2日在南港展覽館登場，花蓮慈濟醫學中心將分享「難症絕症新藥及幹細胞創新治療」，包含新藥合作開發、新醫材合作研發、細胞治療、特色醫療、智慧醫療、國際醫療與菲律賓新南向等成果展出及主題講座，讓民眾認識花蓮慈濟醫學中心與台灣醫療的多項創新與進展。

花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮因不捨難症病人，二十多年來，帶領研究團隊致力在醫療設備、幹細胞療法，及治療惡性腦瘤新藥之創新研發。近幾年，林欣榮帶領團隊陸續完成自體脂肪幹細胞治療肝硬化第一期臨床試驗、自體脂肪幹細胞治療陳舊型腦中風第一期臨床實驗，目前正著手準備進入第二期臨床實驗。另外，與長弘生技公司開發治療惡性腦瘤的標靶新藥，目前也已完成六例人體實驗。林欣榮熱衷於研發，也感恩有一群夥伴，希望更努力能為許多因惡疾而「來不及」的病人找出「來得及」的解藥。

林欣榮強調，花蓮慈濟醫學中心除了擁有國際級醫療水準外，近年來也積極與業界合作，像是神經外科團隊與大麥科技智慧公司共同研發「體感控制迴旋半徑最小輪椅」，讓無法行動自如的病人，能在治療後與輔具的協助下行動自如，這項創新輔具獲得今年第十五屆國家新創獎外，還有心臟外科團隊與怡忠科技公司研發「反脈動式心室輔助器(Counterpulsatile Ventricular Assist Device)」-VIGOR，以及可改善靜脈-靜脈型葉克膜(VV-ECMO)再循環(Recirculation)問題的創新醫材，以及神經外科團隊與懷特生技公司針對化療處方用藥「懷特血寶注射劑」的臨床研究，開發用於慢性中風及腦損傷治療。

除了創新研究、醫材與個人化移動輔具研發外，花蓮慈濟醫學中心也在病房導入智慧醫療，由醫護團隊與商之器科技公司聯合開發「MobiHIS行動巡房系統」外，也與慈濟科技大學研發多項護理創新醫材。這些豐碩的創新研發成果，都將在今年的台灣醫療科技展特色醫療館K606攤位中展出。

今年花蓮慈濟醫學中心在醫療科技展覽項目，主要分為特色醫療區、幹細胞精準醫療區與創新研發區，29日上午11時，與鈦隼生物科技公司舉辦「台灣獨創．世界最先進自動腦導航機械手臂」發表會，還有幹細胞治療、新藥合作開發、精準醫療、智慧醫療與護理創新等十六場特色醫療講座，以及中醫部醫師將現場提供「中醫五行體質檢測」，提供即時的中醫問診與耳穴保健服務，讓民眾能近距離體驗最新的醫療科技。

(中時電子報)

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