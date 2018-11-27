賴清德：尊重公投結果 會據此廢止電業法2025非核規定

行政院長賴清德27日到立法院進行專案報告，並備質詢。(中央社)

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行政院長賴清德27日赴立法院，被國民黨立委吳志揚問到面對以核養綠公投過關，將如何因應時，聲稱行政院會根據公投結果，廢止電業法95條第1項2025年以前停用核能發電的規定，將相關廢止的條文送到立法院審議。

賴清德指出，行政院會秉持三原則處理，首先尊重公投結果，再來因為牽涉到立法，會跟民進黨團討論，最後將根據公投法30條執行後續的事情。(該條規定複決案類型的公投通過後，原法律或自治條例於公告之日算至第三日起，失其效力。)

但吳志揚質疑行政院發言人Kolas Yotaka卻說2025非核家園不變，對此賴清德表示，Kolas Yotaka的發言，外界解讀跟原意有落差。行政院未來必然要根據公投的結果把廢止的條文送到立法院審議。

此外國民黨立委林為洲質詢時也指出，最終廢核是更多人的共同信念 但不一定要在2025年。公投內容也是針對不一定要在2025零核電，如果還像Kolas Yotaka說的推動非核家園不變，會感覺精神分裂。公投有法律效力，行政院有必要執行。 但還要提2025非核家園理念不變 ，又要遵照公投決議執行，廢除電業法95條。讓他聽到心理有兩種想法，一個是精神分裂 ，二則為是否會技術卡關，用其他技術例如核1核2核3核4很難復原，自然的2025仍達到零核電。

林為洲還舉例，英國前首相卡麥隆本身支持留歐，任內提出針對脫歐與否公投，結果公投過了，結果跟他理念不同，他就辭職了。賴清德內閣有辦法執行以核養綠公投的決議，照公投決議方向實施？如果沒辦法，行政院要辭，這才負責。

對此賴清德僅重申，行政院會根據前面提到的三原則。

(中時 )

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