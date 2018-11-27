台灣最不為人知的部落祕境！國旅展推預購優惠

2018台北國際旅展推出全台36個部落的遊程。(圖/原民會)

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中時電子報
/ 綜合報導
2018台北國際旅展，原住民族委員會推「uhtan’e ho mimimiyo部落心旅行」。(原民會)
「uhtan’e ho mimimiyo部落心旅行」讓民眾從旅遊認識原住民族文化。(原民會)

原住民族委員會近年為推動原住民族部落旅遊，打造「uhtan’e ho mimimiyo部落心旅行」旅遊品牌，於2018 ITF台北國際旅展設置形象館，推出全台36個部落的精彩遊程，提供現場民眾遊程預購優惠價，不僅如此，還有台灣原住民族文化園區帶來的歌舞表演及部落DIY手作體驗，希望帶給現場民眾最多元的原住民族樂舞饗宴。

這次展區分成北中南東及台灣原住民族文化園區等5個特色展區，東部以漂流木、漁網展現海洋意象，北部以泰雅族織布展現工藝之美；中部以傳說故事、布農族和鄒族的獵具展現神秘且獨特的狩獵文化；南部則以小米、農作器具展現作物之豐收意象；台灣原住民族文化園區更是結合全台原住民族多元特色，於現場推廣傳統原住民族樂舞及文化體驗。

原民會今年推出的部落遊程各有其獨特之處，帶著全台民眾上山下海，推廣台灣最不為人知的部落祕境，透過走入部落認識這片土地。希望藉由這次的展館及遊程讓民眾不僅認識原住民族文化，更可以將部落旅遊變成生活中的一部份，在周末假日可以拿起背包就到部落感受森林、海洋，以及原住民族的人文歷史。

(中時電子報)

uhtan’e ho mimimiyo部落心旅行。(圖/原民會)

文章來源：「看見‧太陽」FB粉絲專頁

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