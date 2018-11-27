影》這種媽媽！小孩身體綁煙火偷渡進足賽 恐關6年

2018年11月27日 17:53 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

Una madre le pegó bengalas a su hijo en el cuerpo para ingresarlas a la cancha#EnVivo #AmericaNoticias https://t.co/4SyNf9cvvK pic.twitter.com/BVR4G9YiuB — América TV 📺 (@AmericaTV) 2018年11月25日

南美解放者盃足賽上演阿根廷世仇河床vs.波卡青年的爭冠戲碼，第2回合決賽卻發生波卡青年巴士去河床主場遭球迷攻擊的意外，導致比賽喊卡。警方還逮捕了一位河床隊的女球迷，她把煙火綁在兒子身上，意圖夾帶進入球場，面臨2至6年刑期。

在海關常有人用身體運送毒品或違禁品，但是一個媽媽用小孩的身體做違法事情，顯然更令人髮指。影片中有一對穿著河床球衣的母子球迷，媽媽把一大排煙火綁在兒子身上，再用球衣遮蓋。因為小朋友不會被搜身，好夾帶違禁品入場。

這段影片在網路上瘋傳，布宜諾斯艾利斯警方指出，已經透過各社交網站的照片，找出該女子並加以拘捕。由於讓兒童暴露在危險中，按當地法律面臨2至6年刑期，也有社工接觸其家庭，確保孩子得到照顧。

河床和波卡青年本來就是阿根廷足壇的死敵，這次雙雙打入南美最高榮譽解放者盃決賽，首回合在波卡青年主場戰成2比2，第2回合更是劍拔弩張，已經兩度延期，就看28日能否順利進行。

(中時電子報)