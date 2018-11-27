影》綠慘敗戰犯吳音寧PO影音介紹燕巢芭樂 超peace

2018年11月27日 18:10 中時電子報 陳儷方

吳音寧對於民進黨大敗處之泰然，網友多是狂酸或氣pupu，少有暖心安慰。（圖／翻攝吳音寧臉書）

《北農物產篇：番石榴》／吳音寧臉書

菜價崩跌，農民一把火燒向北農總座吳音寧，並用選票狠狠教訓民進黨，但被點名綠營這次選舉慘敗六大戰犯之一的吳音寧，卻只在臉書PO影片，介紹高雄燕巢芭樂，沒有其他回應及說法，引來網友不是狂酸就是痛罵的留言。

網友酸吳音寧，要坐好坐滿，2020以前都不要下台，「千萬不要下台辭職，吳總一定要參選2020總統大選呀！」、「努力堅持到民進黨倒台最後一刻!加油」、「高雄謝謝您」、「拜託千萬別下台！你一定要挺住！台灣的未來在你手中～」、「因為有妳，高雄翻轉，台灣看到了希望，真的謝謝妳，250萬的不多，我建議蔡政府要加薪」。

民進黨這次選舉大敗之後，吳音寧被認為「韓流」推手之一，成為被檢討的對象，但吳音寧還是按照自己的步調，未受外界任何影響，也沒有對外界批評做出任何回應，這樣也可以讓網友氣pupu，「丟臉」、「下去」。但也有網友暖心支持，「音寧加油！惡意中傷與抹黑攻擊，只要不去理會，就起不了作用」。

農民找出近期菜價崩盤的原因之一，就是吳音寧取消殘貨銷毀制度，有農民送到北農的菜因此被賤賣到2元，打壞菜價，更誇張的是，同樣一批菜在別處市場賣，可以賣28元，農民紛紛質疑北農2元的菜價根本有鬼。

(中時電子報)