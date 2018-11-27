影》綠慘敗戰犯吳音寧PO影音介紹燕巢芭樂 超peace

吳音寧臉書PO影音介紹燕巢芭樂，不回應外界對他的批評。（圖／吳音寧臉書合成圖）

友善列印
中時電子報
吳音寧對於民進黨大敗處之泰然，網友多是狂酸或氣pupu，少有暖心安慰。（圖／翻攝吳音寧臉書）
《北農物產篇：番石榴》／吳音寧臉書

菜價崩跌，農民一把火燒向北農總座吳音寧，並用選票狠狠教訓民進黨，但被點名綠營這次選舉慘敗六大戰犯之一的吳音寧，卻只在臉書PO影片，介紹高雄燕巢芭樂，沒有其他回應及說法，引來網友不是狂酸就是痛罵的留言。

網友酸吳音寧，要坐好坐滿，2020以前都不要下台，「千萬不要下台辭職，吳總一定要參選2020總統大選呀！」、「努力堅持到民進黨倒台最後一刻!加油」、「高雄謝謝您」、「拜託千萬別下台！你一定要挺住！台灣的未來在你手中～」、「因為有妳，高雄翻轉，台灣看到了希望，真的謝謝妳，250萬的不多，我建議蔡政府要加薪」。

民進黨這次選舉大敗之後，吳音寧被認為「韓流」推手之一，成為被檢討的對象，但吳音寧還是按照自己的步調，未受外界任何影響，也沒有對外界批評做出任何回應，這樣也可以讓網友氣pupu，「丟臉」、「下去」。但也有網友暖心支持，「音寧加油！惡意中傷與抹黑攻擊，只要不去理會，就起不了作用」。

農民找出近期菜價崩盤的原因之一，就是吳音寧取消殘貨銷毀制度，有農民送到北農的菜因此被賤賣到2元，打壞菜價，更誇張的是，同樣一批菜在別處市場賣，可以賣28元，農民紛紛質疑北農2元的菜價根本有鬼。

(中時電子報)

新科議員第一把火：把吳音寧拉回議會備詢

賴清德：尊重公投結果 會據此廢… 林濁水心急民進黨中央改組不到位…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。