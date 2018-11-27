清華安富金融中心成立分析房價更透明

2018年11月27日 19:35 中時 陳育賢

清大校長賀陳弘（右二）與美國安富社會科學書院理事長楊太樂（左二）共同宣布成立清華安富金融工程研究中心。（陳育賢翻攝）

清華大學近日得到美國安富社會科學書院「Global Social Science Institute」捐贈1千萬，成立「國立清華大學安富金融工程研究中心」，研究中心除投入金融領域研究外，也將每月即時公布以行政區為單位的「清華安富房價指數」，並成立免費房屋估價網，估算出的房價可精準到戶號及樓層。

清大計量財務金融學系主任林哲群表示，「清華安富房價指數」將應用大數據分析、計量模型建置等金融科技、AI機器學習及GPS定位等技術，比起一般估價網，將可提供更即時、精確的房價指數，頻率將從季指數提升到月指數，且範圍不再限於台灣縣市層級，甚至能精確到行政區，如台北市大安區、萬華區未來房價的漲與跌。

林哲群指出，目前政府公布的實價登錄網，揭露門牌號採30號為1區間，若在大樓密集區段且屋齡及總樓層相同時，很難判讀交易價屬於何棟大樓。

而民間房仲公司設立的估價網，主要以新建案房地產成交金額計算，樣本數較不足，安富金融研究中心未來推出的估價網將更為精準，可估出每1戶，甚至不同樓層的房價，透天厝房價也可以估得出來。

林哲群說，近年「以房養老」的觀念興起，清華公布的指數讓房價更透明化，能幫助銀行、民眾評估投資及貸款的風險效益，未來還可結合應用程式，用智慧手機即可輕易估算各地點房價，甚至比較各銀行提供給不同行業、年齡層等人的貸款方案。

代表簽約的清大副校長陳信文則表示，科管院在清華算是年輕的學院，但卻已經在金融科技領域的研究表現卓越，此次得到楊太樂的幫助，更能提升台灣金融業的發展。

清大研發長曾繁根說，清華近期成立區塊鏈法律研究中心，如今又有了清華安富金融工程研究中心，讓清華大學在金融、科技管理領域更有發言權。

林哲群表示，清華大學安富金融工程研究中心未來除整合清華原有的金融科技、金融工程等相關課程外，也將與業界合作研究計畫，包括金融工程、模型驗證、資產鑑價、證券化、資產組合管理、景氣預測及財經政策研究。

此外，清華大學安富金融工程研究中心也將於12月5日舉辦「房地產線上自動估價模型（AVM）和銀行業務」金融科技座談會，邀請美國富國銀行資深副總裁亞伯拉罕博士（Jesse Abraham）分享美國金融機構如何應用房地產線上自動估價模型進行決策。

(中時 )