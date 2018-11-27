《中時晚間快報》賴揆鬆口了 以空汙為標準 最好能源就是核電

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綜合報導

◎賴揆鬆口了 以空汙為標準 最好能源就是核電

行政院長賴清德今天至立院報告普悠瑪事故，不過朝野立委專注檢討民進黨敗選以及公投結果。針對「以核養綠」公投通過，賴清德認為，這是因為原先支持非核家園的人對燃煤也有意見，天然氣接收站也有意見，社會當然會恐慌，擔心沒電，「如果要以空污作為標準，最好的能源，就是核電啊。」

◎觀光榮景可望恢復 陸客停留南台灣時間將加倍

大選過後南台灣多處綠地轉藍天，準高雄市長韓國瑜更表示「支持九二共識」，旅行公會指出大陸觀光業者已有組團遊台規劃，大約15天後就能看出韓流對觀光產業帶來效應。南部觀光業者指出，未來陸客必定更願意在高雄多加停留，從只住1天增加到3、4天，屆時餐飲、飯店、零售業業績都會大幅提升，此外若是開放南進南出、北進南出幫助必定更大。

◎川普準備對陸再課重稅 蘋果產品恐遭殃

G20川習會前夕，美國總統川普對美中貿易戰再次放話！川普27日表示，預計將價值2670億美元的中國大陸輸美產品關稅稅率，從目前10%提高到25%，其中蘋果公司在中生產的手機和筆記型電腦這回也可能課徵10%關稅。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在接受華爾街日報（Wall Street Journal）專訪指出，他「極不可能」接受陸方要求美國暫停加徵關稅。

◎蔡依林最真實的自己 新專輯封面曝光

蔡依林（Jolin）睽違樂壇4年，將於12月推出新專輯《UGLY BEAUTY》，新作品回歸內心層面，Jolin不斷地自問自答、自我探索內心，並擁抱自己的陰暗醜陋面，她27日發文：「一直以來情緒都被標籤成醜陋的，但，那是真的嗎？這次，我要掀開的是藏在完美表面背後所有的醜陋。窺探那些我曾費盡全力埋葬起來的情緒。恐怖，真實也脆弱的故事。Ugly beauty，完美不等於全部。」

(中時電子報)

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