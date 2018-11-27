愷樂高衩連身衣辣翻 羅志祥竟嫌棄這點

2018年11月27日 18:04 中時 蔡琛儀

愷樂新造型多變。(環球提供)

愷樂新造型多變。(環球提供)

愷樂新造型多變。(環球提供)

愷樂將芭比娃娃編成頭髮。(環球提供)

愷樂將推出全新EP《泡泡糖》，日前拍攝全新宣傳照，挑戰白色高衩連身衣，沒想到時尚的女伶造型，老闆羅志祥卻嫌她太性感，要愷樂「收斂」一點，她笑說：「羅老闆看了覺得太辣了，希望我收一點，後來有搭配了紅色澎裙，我覺得看起來更有氣勢！」

她挑戰詮釋不同款的壞甜心打扮，她表示：「上張EP主要是露美背，這次我改露腿！也多了一些身體的線條。」而每次發片總會變瘦的愷樂，近來忙工作及練舞，又瘦了3公斤，159公分的她現在體重約44公斤，她打趣說：「我每次發片都會瘦到冒出馬甲線，應該算是發片限定。」

愷樂希望在造型上更有突破，要挖掘自己心中的小惡魔，這次更化身蕾絲雷鬼女伶，惡作劇的使用芭比娃娃的頭髮在人體模型上作畫，還將10多個芭比娃娃變成頭上的髮飾，她躺在攝影棚的地板上連拍了2個多小時，一度快累到睡著，她也說: 「我小時候就收藏了好多芭比娃娃，這次拍攝宣傳照覺得很開心，造型更有種古靈精怪的感覺，我真的很喜歡！」相當滿意這次的拍攝成果。

為配合首波主打歌〈戀愛泡泡糖〉，愷樂無論是拍攝宣傳照或MV，每個造型都要狂嚼泡泡糖，只為拍出最美的照片入鏡，敬業的她忍不住哀嚎：「我一天最多吃了20幾顆泡泡糖，嘴巴真的都痠了！」羅志祥為了力挺她，也放上自己吃泡泡糖的照片替她宣傳。

對於發片意外搭上年末發片潮，愷樂對此笑說: 「現在心情非常的興奮，很珍惜這次的機會，希望各位天王、天后們可以高抬貴手！」對發片充滿期待的愷樂，這半年來積極進修舞蹈課，更報名了歌唱課程，希望把自己調整到最好狀態，愷樂透露：「唱歌課陸續都有再上，一個月會上個2-3堂！每次上課都獲益良多！」而舞蹈科班出身的愷樂，為了讓舞藝更精進，每個禮拜都找舞蹈老師上課。

(中時 )