台中國家歌劇院NTT-TIFA 11檔國內外節目展「青春」

2018年11月27日 19:35 中時 陳淑芬

台中國家歌劇院2019年台灣國際藝術節（TIFA）將在明年3月至6月登場，以「青春」為主題，將推出11檔國內外節目，包含舞蹈、音樂、戲劇、偶劇及多媒體展覽等展演，並首度串聯國家表演藝術中心轄下三場館舉辦TIFA盛宴。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗27日表示，歌劇院持續挑戰自己的可能性，並以新鮮的態度面對常態，翻新自我觀點，這就是「青春」。

國家表演藝術中心轄下3場館，包括台北兩廳院、台中國家歌劇院及衛武營國家藝術文化中心，並首次推出共製新作--鄭宗龍X雲門2《毛月亮》及黃翊工作室+《長路》。台中國家歌劇院2019TIFA自12月1日起於兩廳院售票系統開放歌劇院會員預購，12月8日全面啟售

邱瑗27日在啟售記者會中表示，台中國家歌劇院開幕3年多，是相當年輕的場館，2019 NTT-TIFA 打破展演型態，大膽挑選節目，將各種表演藝術無設限融合，令人耳目一新，以「青春」為主題，持續挑戰自己的可能性，以新鮮的態度面對常態，翻新自我觀點。

11檔國內外節目，包括有鄭宗龍X雲門2《毛月亮》、黃翊工作室+《長路》、路易霧靄劇團的《小紅帽》、飛人集社劇團的《黑色微光》、鋼琴大師克里斯提安．齊瑪曼(Krystian Zimerman)的「無菜單料理」、德國萊茵芭蕾舞團(Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg)的《馬勒第七號》、藍舞男孩(Boy Blue)的《黑‧白‧灰》(Blak Whyte Gray)、荷蘭舞蹈劇場 (Nederlands Dans Theater 1)四舞作、英國重現劇團(Theatre Re)的《在遺忘之後》、奇巧劇團Ｘ台灣藝術特展《2061宇宙掉了一顆牙》等。

(中時 )