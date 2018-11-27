台中國家歌劇院NTT-TIFA 11檔國內外節目展「青春」

台中國家歌劇院2019年台灣國際藝術節（TIFA）舉辦啟售記者會。（陳淑芬攝）

友善列印
中時

台中國家歌劇院2019年台灣國際藝術節（TIFA）將在明年3月至6月登場，以「青春」為主題，將推出11檔國內外節目，包含舞蹈、音樂、戲劇、偶劇及多媒體展覽等展演，並首度串聯國家表演藝術中心轄下三場館舉辦TIFA盛宴。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗27日表示，歌劇院持續挑戰自己的可能性，並以新鮮的態度面對常態，翻新自我觀點，這就是「青春」。

國家表演藝術中心轄下3場館，包括台北兩廳院、台中國家歌劇院及衛武營國家藝術文化中心，並首次推出共製新作--鄭宗龍X雲門2《毛月亮》及黃翊工作室+《長路》。台中國家歌劇院2019TIFA自12月1日起於兩廳院售票系統開放歌劇院會員預購，12月8日全面啟售

邱瑗27日在啟售記者會中表示，台中國家歌劇院開幕3年多，是相當年輕的場館，2019 NTT-TIFA 打破展演型態，大膽挑選節目，將各種表演藝術無設限融合，令人耳目一新，以「青春」為主題，持續挑戰自己的可能性，以新鮮的態度面對常態，翻新自我觀點。

11檔國內外節目，包括有鄭宗龍X雲門2《毛月亮》、黃翊工作室+《長路》、路易霧靄劇團的《小紅帽》、飛人集社劇團的《黑色微光》、鋼琴大師克里斯提安．齊瑪曼(Krystian Zimerman)的「無菜單料理」、德國萊茵芭蕾舞團(Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg)的《馬勒第七號》、藍舞男孩(Boy Blue)的《黑‧白‧灰》(Blak Whyte Gray)、荷蘭舞蹈劇場 (Nederlands Dans Theater 1)四舞作、英國重現劇團(Theatre Re)的《在遺忘之後》、奇巧劇團Ｘ台灣藝術特展《2061宇宙掉了一顆牙》等。

(中時 )

清華安富金融中心成立分析房價更… 鐵道藝術村2018《藝事節》第15屆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。