台南市議會臨時會一天審議227案審議

台南市議會臨時會審議完成227案後，議長賴美惠與議員、市府團隊在議事廳合影留念。（議會提供）

友善列印
中時

台南市議會27日召開臨時會，審議完成定期大會未完成的議案199案、新增議案26案，以及臨時動議案2案，合計227案。會後，議長賴美惠與議員、市府團隊還在議事廳合影留念，為本屆大會畫下圓滿句點。

議會指出，此次臨時會共審查227案，內含上次未完成審議的墊付案44案及此次新增的25案墊付案；其中，墊付案僅1案未獲大會同意，其餘68案全數同意墊付，合計通過中央補助款或特定財源44億8118萬9000元、市庫負擔36億5270萬8348元及墊付預算總計81億3389萬7348元。

其中，保安市提3號案－前瞻基礎建設計畫補助辦理「臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業」墊付案，大會決議於下屆議會成立後進行專案報告，並經半數議員同意後使得動支。至於大會不同意的墊付案，則為體育處所提的「配合十二年國教-107學年度體適能檢測站設置計畫」。

此外，衛生局所提「臺南市加水站衛生管理自治條例」修正草案，大會也決議將第12條第1項修正為：「盛裝飲用水應為無色、無味、無臭之液體。加水站業者每年應自行送驗其販售之盛裝飲用水至少1次。但水源來源非自來水者，主管單位應抽驗至少2次，費用由業者負擔。」至於「臺南市公民投票自治條例」修正案，大會照審查意見不予通過。

(中時 )

《中時晚間快報》賴揆鬆口了 以… 政院：不再為非核家園設定2025期…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。