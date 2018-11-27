影》搶名醫妻子剛獲假釋 再隨機行搶遭聲押

2018年11月27日 18:29 中時 陳志賢 、 陳鴻偉

假釋犯出獄一週又再涉搶劫作案美工刀。（陳鴻偉攝）

搶名醫妻子剛獲假釋男子再隨機行搶遭聲押（陳鴻偉翻攝）

4年前曾犯下名醫彭瑞鵬妻子林瑞瑩搶案的男子胡同文，假釋出獄僅1星期，結果胡嫌又回來永康街搶劫張姓女子，持刀劃張女左臉3刀被捕，台北地檢署訊後，以胡嫌涉犯重罪，有逃亡及再犯之虞，依強盜、傷害等罪向台北地院聲押獲准。

58歲的胡嫌前科累累，他曾在28年前於北市延平北路附近持剪刀隨機行凶，見人就刺，1小時內刺傷10名小學生和婦人，最年幼的傷者只有7歲，傷勢最重的徐姓婦人險被刺瞎。

胡嫌2014年1月8日早上10時許，在永康街商圈埋伏行搶，尾隨從華南銀行信義分行走出且手提大包包的林瑞瑩，趁林婦走到巷弄人煙稀少之處，持預藏的摺疊刀猛刺林婦臉部及頸部行搶，造成林婦右眼、右耳、後頸，致林婦毀容，被加重強盜罪判刑5年確定，入監服刑。

胡嫌本月中旬剛獲假釋出獄，因缺錢花用，竟於25日早上10時20分，又於北市永康街、信義路口，持美工刀隨機搶劫落單女子。

胡嫌尾隨38歲擔任管理師的張姓女子，趁張女不備時從後方攻擊，胡朝張女左臉頰猛劃3刀，左臉頰刀傷深達1公分。

男子剛獲假釋再隨機行搶被警方攔捕。（陳鴻偉翻攝）

胡嫌落網後承認持刀行搶，辯稱缺錢花才犯案，警詢後被依強盜、傷害等罪移送北檢；檢方因他才因強盜案獲假釋，出獄後1星期又犯案，以涉犯重罪、居無定所，且曾有3次被通緝到案的紀錄，依涉重罪，有逃亡及再犯之虞將他聲押獲准。

(中時 )