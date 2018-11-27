鐵道藝術村2018《藝事節》第15屆駐村藝術家成果展

2018年11月27日 19:38 中時 陳育賢

新竹市鐵道藝術村即日起至12月23日推出「2018藝事節─第15屆駐村藝術家成果展」。（陳育賢攝）

新竹市鐵道藝術村即日起至12月23日推出「2018藝事節─第15屆駐村藝術家成果展」，展出駐村藝術家年度創作成果，而范思琪、張皓涵、楊瀚橋、魏子喻以及曾貞源5位駐村藝術家，也不定期開設課程、講座與民眾互動，為藝術村帶來1整年熱鬧活潑藝文氣息。

副市長沈慧虹表示，為提升城市美學，市長林智堅上任後投入經費改造鐵道藝術村，邀請專業策展單位智邦藝術基金會進駐，同時也找來空間改造專家蔡明穎建築師重新規畫倉庫空間，打掉過去阻礙光線、動線的複雜隔間，將400坪空間設計為開放式展場。

如今的展場陽光與空氣自然流通，一掃過去昏暗、動線不佳的印象，民眾可自由休憩、看展，還可體會火車近距離在窗外經過的意外驚喜。

沈慧虹說，新竹市人文薈萃，有許多年輕學子投注熱情在創作的路上，鐵道藝術村長期作為新竹的藝術實驗據點，近年來，更以陪伴者的角色，協助駐村藝術家發揮所長，將各項駐村藝術展演、推廣計畫介紹給市民朋友，讓更多年齡層的民眾得以親近藝術、玩藝術、認識藝術。

智邦科技執行長黃安捷指出，智邦藝術基金會長期支持許多藝術家創作，感謝市府讓智邦有機會支持駐村藝術家，。

黃安捷說，今年他到日本參加藝術季活動，發現許多台灣藝術家受到企業支持，在藝術季發揮所長，新竹市擁有深厚的藝術創作能量，未來希望能做得更好，讓藝術家與在地有更多的連結，民眾來到鐵道藝術村，除了聽火車的聲音，喝好喝的咖啡，還可欣賞多元的藝術創作。

文化局表示，鐵道藝術村每年辦理駐村藝術家徵選，提供藝術家創作所需空間及諮詢，並在年底辦理駐村藝術家聯展，今年已邁入第15屆，營運單位運用自身專業，鼓勵駐村藝術家提出駐村、回饋計畫，輔以行銷策略與團隊支援，將各項計畫得以真正落實，成功推介至民眾眼前，也讓年輕藝術家有更多嘗試機會，在生涯規畫上找到定位。

歡迎有興趣的民眾循著鐵道藝術村的腳步，參與藝術家們的創作過程與美好，一起分享藝術活力。相關訊息請洽文化局專線03-5332841，或撥打1999為民服務專線。

(中時 )