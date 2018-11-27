貨卡載廢棄物魚池山區流竄 埔里人恐喝垃圾水

2018年11月27日 19:32 中時 沈揮勝

魚池鄉山區遭亂倒垃圾，時有所聞。圖為向山遊客中心進山谷之廢棄物堆積成瀑。（沈揮勝攝）

7年前水公司外包商從外地載垃圾，先進入魚池鄉公林淨水場，再轉運到上游取水口旁丟棄。（資料照片／沈揮勝攝））

2011年8月，1輛寫有「台灣自來水工程車」的粉藍色貨車，滿載工程廢材駛進魚池鄉公林淨水廠；半小時後，那車垃圾被棄置自來水取水口旁。此惡劣行徑經查為水公司外包商所為，經重罰、並喚起鄉民環境意識，已平靜幾年。但最近歪風再現，警方關注，表示將全面加強巡邏取締！

魚池鄉日月潭向山往頭社之間山谷、共和村與東光村間路旁護欄外，以及金龍山的小農路溪橋下，近年來陸續出現工程、裝潢或事業廢棄物，讓遊客看了直搖頭，也讓在地鄉親既痛心又憤怒。

25日選舉投票翌日，1輛清楚寫有埔里鎮北門里某工程行的貨卡載滿工程廢棄物，經埔里鎮自來水取水口附近，沿著投131線縣道往上游的魚池鄉山區行駛。

後方開小客車的鄉親驚覺：「魚池鄉應該不會有人專門買垃圾吧！難不成又是水公司外包商亂倒垃圾事件的翻版？」

於是他一路跟著貨卡行駛，就是想看看這堆工程廢棄物，最後會載到那裡？不過貨卡司機似有警覺，先是停到路邊要讓小客車先過、後又多次繞路轉進巷道。

但他不管怎麼繞、怎麼避，都躲不過鄉親的關注；最後雖然為了避免正面衝突，認為「已經向他示警、諒他暫時不敢亂倒」而不再緊迫盯人，但還是向員警反映；魚池分駐所表示，將立即通知鄉內各大派出所，同步加強巡邏取締。

由於有「台灣3大攝影聖地之首」的金龍山，近年也數次被偷倒，當地村長謝棟漢表示憤怒，已整合鄉親、年輕農民，各村鄰同步放哨埋伏，任何不法車輛到魚池鄉亂倒垃圾，絕對會讓他付出慘痛代價。

號稱「台灣最佳水質出美人」的埔里鎮，其水源其實來自上游的魚池鄉，謝棟漢呼籲埔里鎮民，應主動捍衛埔里水質，別讓不肖人士來魚池鄉亂倒垃圾，再來喝魚池鄉流下去的垃圾水。

(中時 )