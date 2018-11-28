貪吃天竺鼠「罐頭」心有靈犀成家寵

冠毛天竺鼠「罐頭」比普通的倉鼠大隻，個性溫和，抱起來肉感，外型又像侏儒兔，是飼主心中的好陪伴。（巫靜婷攝）

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巫靜婷
冠毛天竺鼠「罐頭」十分貪吃，只要聽到主人些許活動聲響，就會開始發出叫聲來討食。（巫靜婷攝）

寵物鼠分為很多種，而一般人講到養鼠，腦海總會閃過那俏皮可愛的哈姆太郎，然有別於卡通裡的黃金鼠，古姓飼主則養了隻較少見的冠毛天竺鼠，其全身有短毛柔順披覆，唯有額頭正中有一小渦毛呈放射狀生長，因此在台灣被稱為「冠毛」。

因品種為冠毛，取諧音將其命名為「罐頭」的天竺鼠，今年1歲8個月，喜歡被摸下巴和屁股，會像貓咪般咕嚕咕嚕地叫表示享受。飼主表示，牠比普通的倉鼠大隻，抱起來很肉感，外型又像侏儒兔，且個性溫和、不會咬人，故選擇飼養牠。

飼主笑著說，貪吃的罐頭只要聽到主人回家，或從床上坐起等些許聲響，就會發出「5151」的叫聲來討食。懶惰的牠若投入飼主懷抱，不用10秒就可4腳朝天放鬆躺平，時不時打哈欠，最長能維持1個小時不動。

冠毛天竺鼠的壽命大概5到8年，雄性天竺鼠若沒有結紮，得乳癌的機率會比雌性天竺鼠還高，且鼠類年紀愈大，肛門愈是鬆弛，常造成排泄不易就得需要人工協助，否則將影響鼠類健康。

飼主表示，當時因準備考試壓力大常情緒不穩而哭泣，因此想找個陪伴，讀不下書時看看牠，心情不好時摸摸牠，壓力大時抱抱牠，神奇的是以前不太喜歡被環抱的牠會不開心的叫，但當我難過的時這樣抱牠，牠卻是靜靜的陪著我，「心有靈犀一點通」是我們最好的寫照。

(中時 )

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