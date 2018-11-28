華山復站「因為有你」 尋找百位天使助銅鑼

2018年11月28日 06:41 中時 巫靜婷

華山長輩27日在銅鑼九湖農場，一起採杭菊、做杭菊手工香皂，感謝各界的支持。（巫靜婷攝）

扮成杭菊小天使的九湖幼兒園小朋友和銅鑼陽光健身班民眾，陪伴華山老寶貝們於杭菊田相見歡。（巫靜婷攝）

巫靜婷、陳慶居／苗栗報導

華山基金會銅鑼愛心天使站2015年7月因經費不足被迫撤站，期間不間斷服務銅鑼近80位弱勢長輩，但因在地服務需求升高，基金會27日發起「銅鑼杭菊傳愛助獨老復站計畫」，預計明年中重新駐點銅鑼，並同時尋找100位認助人每月捐出1250元認助1位長輩傳播愛。

2015年因經濟不景氣，加上縣府財政困難，許多長期捐款的公務員及當地企業無法定期捐款協助，甚至一度停止捐款導致多處天使站經費不足而收攤，銅鑼站也在撤站潮中黯然吹熄燈號。

2007年5月建站的銅鑼站已服務近12年，得知撤站消息的長輩們頓失幫助，幸好天使站最後改採機動式服務，目前已服務近80位長輩，但面對節節高升的在地需求，基金會仍希望透過新地點，以定點常態的服務，讓長輩們可就近量血壓、領取物資等。

縣站長杜靜容表示，站內可服務100位長輩，故欲在各地尋找100位認助人，計畫取名「因為有你」，公司行號與民眾可透過每月定期認助1250元，肯定華山在地服務。

她說，華山基金會於1999年起，逐步在全台設立社區愛心天使站，提供失依、失能、失智的「三失」長輩到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴其在熟悉環境安享晚年。為使銅鑼復站，預計將募集150萬元，然目前進度僅達20萬元，希望各界幫忙，讓弱勢長輩有個溫暖寒冬，愛心專線：037–373627杜小姐。

(中時 )