台灣男演員參與百老匯音樂劇「國王與我」北美巡演

經典的東尼獎得獎百老匯音樂劇The King and I(國王與我)於今年11月將開始北美的巡迴演出。將在全美及加拿大超過40個城市進行演出。本劇自1951年登上百老匯開始有非常多次的重製並且廣受好評。2015年的林肯中心重製更是獲得包含東尼獎等多項戲劇獎項。本次的巡迴製作團隊完全傳承自2015百老匯林肯中心的製作。導演為美國東尼獎大導演Bartlett sher,並由Shelly Butler擔任執行導演。東尼獎編舞Christoper Gattelli 沿用1951年首演,美國舞蹈大師Jerome Robbins的原班編舞進行改編。本次製作團隊更是全數獲得東尼獎入圍的殊榮,包括東尼獎得主服裝設計Catherine Zuber、佈景設計Michael Yeargan、燈光設計Donald Holder...等。

國王與我此次的北美巡迴一共有33位演員,其中廖志恒是唯一來自台灣的演員。從2015年的百老匯重製,就不斷的參與每一次的甄選。今年能夠加入這個夢寐以求的音樂劇他表示相當興奮也很感激。對於能夠加入這樣頂尖的團隊,除了感謝製作方的信任也是對自己多年堅持不懈的一種鼓勵。

演員廖志恒出生於南投市中興新村,畢業於國立台灣藝術大學戲劇系並且於紐約American Musical And Dramatic Academy取得專業音樂劇表演文憑。在大學時期加入台灣知名音樂劇團躍演VmTheatre Comapny,並曾與知名歌手許慧欣一同演出經典音樂劇Anything Goes海上情緣。目前在紐約擔任全職表演藝術工作者。是一位全方位的演員、歌手、舞者。紐約劇場演出經歷包括Off-Broadway(外百老匯)及Off-Off Broadway(外外百老匯)等知名劇院。影像演出包含許多獨立電影及短片,並曾參與李易峰主演中國電視劇《在紐約》的演出。最近還曾擔任亞洲知名歌手巫啟賢Eric Moo世界巡迴演唱會美東站的合音歌手。在參與與國王與我音樂劇的巡迴前在紐約外百老匯知名劇院The Players Theatre十週年的戲劇節參與話劇<Goodbye>的演出並擔任男主角。憑藉著細膩的演技讓Evan這個角色充分的展現,精湛的演出獲得許多觀眾的好評,同時該劇也獲得戲劇節首獎。他也將在2019年5月在佛羅里達州知名劇院Stage Door Theatre 演出暢銷音樂劇Thoroughly Moden Millie(摩登蜜莉)。

The King and I,其改編自瑪格麗特·蘭登(Margaret Landon)的小說《安娜與國王》(Anna and the King of Siam),最早以音樂劇的型態出現,之後改編成同名電影。至今已成為著名的戲劇作品之一。故事從英國女教師安娜(Anna Leonowens)應邀前往暹邏擔任暹邏王的家庭教師開始,直到暹邏王駕崩,太子朱拉隆功於父王病榻旁即位為止。本劇除了透過安娜與國王的互動讓大家反思兩性平權的意題,也以幽默詼諧的方式表現了東西文化差異。

