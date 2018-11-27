影》女兒作弊還翹補考 恐龍媽得知後竟護女直播嗆老師

2018年11月27日 18:42 中時電子報 柯毓庭 、 張朝欣

雲林一名國中女學生，不僅考試作弊、翹掉重考，還打電話向媽媽求救，而這名母親接到電話後，也不明事理地跑到學校，在臉書上開直播嗆老師「作弊就是你老師的問題」，讓網友看到紛紛痛罵她的行為。後這名母親眼見事情鬧大，今(27日)終於帶女兒到學校向老師道歉。

這名女學生目前就讀國三，26日時因為竄改化學小考成績，被老師要求留下來補考，想不到她竟翹掉補考，偷跑到別的班級等朋友，讓老師得知後，氣得逮人回班上補考，不料女學生竟打電話給媽媽求救。

這名母親接到電話後，也沒有搞清楚狀況，便護女心切的直奔學校欲找老師理論，見到老師後更直接開直播飆罵「你現在是怎樣啦!你做老師做到怎樣啦?」老師回覆是女兒作弊後，這名家長卻回嗆「老師很X喔!」「老師以為他很行阿!」等，更表示「作弊就是你老師的問題啦!我會讓你沒工作!」而女兒更加入吵架行列，幫媽媽數落老師，最後在校方人員的勸阻下，媽媽才憤然離去。在場其他學生都表示支持老師，認為這個媽媽很不講理。

事後有網友看到這名母親的誇張直播後，便轉到爆廢公社，引起網友們的痛罵，紛紛表示「家長問題比較大!」這名母親眼見已引起群情激憤，今日上午趕緊帶著女兒到學校向老師道歉，表示當時是精神狀況不好，情緒失控下才會對老師大呼小叫，而這名老師也決定要給母女一個機會，不跟他們計較。

(中時電子報)