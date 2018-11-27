楊冪、張藝興賣萌助攻 VALENTINO東京限定搶開可愛動物園

2018年11月27日 18:36 中時 陳張眾

外號「小綿羊」的VALENTINO中國區品牌大使張藝興，則身著2019早春系列印花運動裝現身，引發不少櫻花妹粉絲關注。（翻攝自VALENTINO官方微博帳號）

VALENTINO TKY概念店空間中，邀請三浦孝之、神谷哲史等日本藝術家，藉由摺紙、拉闔門等藝術，彰顯義式創作力與日式完美主義的和諧共融。（VALENTINO提供）

隨概念店推出的期間限定商品，就曾出現於品牌1960年代高級訂製服中的動物們為主題，將蝴蝶、虎、龍、蛇和豹等圖騰，變身為漫畫中的可愛角色。（VALENTINO提供）

VALENTINO TKY計劃找來日本設計師品牌Doublet合作，透過紋身圖騰刺繡與饒富街頭感的衛衣結合，打造出標誌的全新形象。（VALENTINO提供）

概念店中亦販售以丹寧布料製成的浴衣及木屐等象徵日式傳統文化之單品。（VALENTINO提供）

女星楊冪昨（26）日現身東京，為VALENTINO TKY概念店開幕站台，只見她一襲品牌2019早春系列黑色洋裝，手拿有漫畫角色TKY蝴蝶加持的粉紅Rockstud Spike包款遮臉，露出一雙水汪汪大眼，賣萌功力十足。外號「小綿羊」的中國區品牌大使張藝興，也身著2019早春系列印花運動裝現身，他在赴日前於個人Instagram帳號上錄製一小段預告影片，還搭配活潑的愛心符號，更令眾多櫻花妹們為之瘋狂。

VALENTINO選在2019早秋東京大秀前夕，與熱門精品百貨Ginza Six聯手，啟動期間限定的TKY計劃。品牌創意總監Pierpaolo Piccioli與傳奇選物店Colette之創辦人Sarah Andelman合作，自日本與義大利文藝復興運動間的異同出發，本著「和魂洋才」之精神，促使兩地不同領域的大師級工藝相互交流，打造出時尚界的「床の間」（和室中內凹作為裝飾用的小空間），讓義式創作力與日式完美主義和諧共融。

此計劃除了找來Doublet、Undercover等品牌重新演繹雙方傳統外，並邀請三浦孝之、神谷哲史等藝術家，通過摺紙、漆塗藝術等技法，演繹日本精湛工藝。另隨概念店推出的期間限定商品，則就曾出現於品牌1960年代高級訂製服中的動物們為主題，將蝴蝶、虎、龍、蛇和豹等角色漫畫化，催生一系列T恤、包款等令人耳目一新的可愛單品。VALENTINO TKY概念店將於即日起至12月9日止，於日本東京銀座之Ginza Six中展開。

(中時 )