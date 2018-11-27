SOGO百貨新竹Big City館 百貨周年慶強勢開跑

遠東SOGO百貨新竹Big City館周年慶即將於11月29日壓軸開跑。（陳育賢攝）

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遠東SOGO百貨新竹Big City館周年慶即將於11月29日壓軸開跑，此次將祭出百貨服飾滿6000送700、16大銀行刷卡滿額送禮券，以及跨12天累計消費滿5000抽7台電動機車及價值超過11萬元的「盛世公主號」豪華郵輪4人行程，力拼12天衝出13.35億營業額。

SOGO指出，遠東SOGO百貨新竹Big City館集結超過400家品牌，其中高達150家是大新竹獨家，業者強打品牌力，搶先打出服飾6折起、化妝品9折起，周年慶期間更精選20萬件特惠商品，光是化妝品特惠組就高達7萬組。

除了必搶的美妝保養品外，年度業績稱霸全台的運動品牌旗艦店NIKE、ADIDAS也推出全台獨家加碼，周年慶首4日單筆消費滿1萬元加贈SOGO禮券500元，再抽NIKE AIR JORDAN 11代與ADIDAS NMD R1超級限量鞋各5雙，預計將會引起一波搶購熱潮。

而每年SOGO百貨周年慶的來店禮向來是全台消費者關注的焦點，今年以SNOOPY為主角、「You are my best friend」為發想主題推出1系列SNOOPY系列來店禮，品項多元豐富，絕對值得消費者來兌換收集。

而最大驚喜是首度加碼舉辦跨12天消費滿5000元可抽價值11萬1600元的「盛世公主號」豪華郵輪4人行程及電動機車7台，持快樂購卡消費集點天天可累計，買越多中獎機會越高。

另，周年慶期間，於遠東SOGO百貨新竹Big City館1至6樓百貨服飾單日累計消費滿6000送700元（600元抵用券加100元美食折價券）。

名品、名錶、珠寶、大家電、名瓷區，單筆消費滿1萬送1100元（1000元抵用券加100元美食折價券），施舒雅單筆消費滿1萬送600元（500元抵用券加100元美食折價券）。

此外，SOGO也與16大銀行，當日刷指定銀行信用卡達6000元以上不等，還可額外獲贈百元SOGO禮券，回饋率力拚年度最高。

(中時 )

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