SOGO百貨新竹Big City館 百貨周年慶強勢開跑

2018年11月27日 19:43 中時 陳育賢

遠東SOGO百貨新竹Big City館周年慶即將於11月29日壓軸開跑,此次將祭出百貨服飾滿6000送700、16大銀行刷卡滿額送禮券,以及跨12天累計消費滿5000抽7台電動機車及價值超過11萬元的「盛世公主號」豪華郵輪4人行程,力拼12天衝出13.35億營業額。

SOGO指出,遠東SOGO百貨新竹Big City館集結超過400家品牌,其中高達150家是大新竹獨家,業者強打品牌力,搶先打出服飾6折起、化妝品9折起,周年慶期間更精選20萬件特惠商品,光是化妝品特惠組就高達7萬組。

除了必搶的美妝保養品外,年度業績稱霸全台的運動品牌旗艦店NIKE、ADIDAS也推出全台獨家加碼,周年慶首4日單筆消費滿1萬元加贈SOGO禮券500元,再抽NIKE AIR JORDAN 11代與ADIDAS NMD R1超級限量鞋各5雙,預計將會引起一波搶購熱潮。

而每年SOGO百貨周年慶的來店禮向來是全台消費者關注的焦點,今年以SNOOPY為主角、「You are my best friend」為發想主題推出1系列SNOOPY系列來店禮,品項多元豐富,絕對值得消費者來兌換收集。

而最大驚喜是首度加碼舉辦跨12天消費滿5000元可抽價值11萬1600元的「盛世公主號」豪華郵輪4人行程及電動機車7台,持快樂購卡消費集點天天可累計,買越多中獎機會越高。

另,周年慶期間,於遠東SOGO百貨新竹Big City館1至6樓百貨服飾單日累計消費滿6000送700元(600元抵用券加100元美食折價券)。

名品、名錶、珠寶、大家電、名瓷區,單筆消費滿1萬送1100元(1000元抵用券加100元美食折價券),施舒雅單筆消費滿1萬送600元(500元抵用券加100元美食折價券)。

此外,SOGO也與16大銀行,當日刷指定銀行信用卡達6000元以上不等,還可額外獲贈百元SOGO禮券,回饋率力拚年度最高。

(中時 )