苗栗》輔具服務據點增3處 公館據點正式揭牌啟用

2018年11月28日 06:41 中時 巫靜婷

輔具服務專車4月起下鄉巡迴服務，每月規畫至少4場次駛進18鄉鎮市定點服務，提供簡易輔具評估與維修、二手輔具回收等服務，使身障朋友生活更便利。（巫靜婷攝）

公館輔具服務據點位於公館鄉衛生所內，擁有舒適的環境加上醫療服務的結合，為身障者提供更優質的選擇。（巫靜婷攝）

巫靜婷／苗栗報導

為擴大輔具需求服務，苗栗縣政府向衛福部爭取在公館、竹南、苑裡設置輔具服務據點，27日公館據點在縣長徐耀昌、鄉長曾美露等人揭牌後正式啟用，結合社會福利及衛生醫療資源，以定點、定時的方式提供服務，期望為身障者提供更優質的服務環境。

截至2017年底，縣內身心障礙人口共3萬3719人，另65歲以上老年人口共8萬5361人，潛在使用輔具人口合計逾10萬3000人，為服務民眾設置據點，內容規畫包含輔具評估、維修、回收、諮詢及宣導等，加上據點位於衛生所內，期望透過醫療服務的結合協助身障者改善或維護身體功能，促進活動及參與。

此外，縣府向衛福部社家署公益彩券回饋金申請補助200萬元，購置1台輔具專車及相關設備，自4月起下鄉巡迴服務，每月規畫至少4場次駛進18鄉鎮市定點服務，使身障朋友生活更為便利。

社會處長范陽添表示，目前苗栗市已設立1處輔具資源服務中心，為因應輔具需求人口眾多，除搭配輔具專車全縣巡迴提供服務外，再透過陸續新增3處的輔具服務據點，以落實便民精神並提升服務效益。

他指出，公館鄉內有國道1號與台72線經過，考量交通便利性設置於此，據點採預約制，開放時間為每個星期二下午1點30分到5點、星期四上午8點30分到中午12點，每年預計可服務200人次，相關服務資訊歡迎電話洽詢037－268462、037－268463。

(中時 )