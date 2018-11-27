青春活力高顏值！ 彰化這3人23歲無黨籍選上代表

2018年11月27日 18:47 中時 謝瓊雲

私底下的張愉婕青春又可愛，推出的選舉小物也非常環保實用。（謝瓊雲翻攝）

鐘芮妤（右）勇奪西區第二高票，在父親鐘健誠陪同下車隊謝票。（謝瓊雲翻攝）

形象親切清新的鐘芮妤，從小耳濡目染父親為民服務，對監督市政很有想法，所提政見相當具體務實。（謝瓊雲翻攝）

施承佑外型高高帥帥，卻很親切隨和，服務地方非常勤快。（謝瓊雲翻攝）

和美新科鎮民代表施承佑，擔任和美鎮長阮厚爵服務處助理，在地方上勤走基層服務已有2年時間，這次順利當選。（謝瓊雲翻攝）

謝瓊雲／彰化報導

他們都只有23歲，卻已是新科代表！彰化市鐘芮妤、鹿港鎮張愉婕和和美鎮施承佑3人，大學畢業隨即以無黨籍投入地方民代選戰，除了高學歷、高顏值，青春、活力重視專業，靠著勤走基層、努力對話，在激戰中脫穎而出，張、鐘兩人更勇奪選區第一、二高票。

東吳大學法律系應屆畢業的張愉婕，在鹿港第三選區以3192票拿下第一高票；原本打選戰，父執輩堅持她走婚喪喜慶公祭等紅白場，透過敬酒、致意方式，走透熟識的人脈系統綁樁，她卻堅持一步一腳印、家戶拜訪、開拓陌生支持者票源。

張愉婕說，超感謝鄉下許多熱情長輩，幾個月來分文未取、義務前來幫忙，尤其父親日日夜夜陪著她，從大清早走到深夜，連新住宅區的外來住戶都登門5次，硬著頭皮拜訪、深談，交流、闡述服務理念爭取認同，果然開紅盤，遠高過2300票的安全門檻。目前她忙完謝票後已展開請益行腳、學習問政，戰戰兢兢、努力不負選民期許。

鐘芮妤從連任三屆的父親鐘健誠手中接棒，清新親切的形象深得民心，雖然沒有任何派系奧援，卻也獲得5389張選票，是彰化市西區第二高票，得票數僅次於曾任副主席的老將高龍奎。

從小就看著爸爸監督市政、為民服務的她說，上任後將會努力監督下水道後續接管工程，爭取崙平公園第四期經費讓附近里民有更完善的運動休閒空間，也會督促市公所設置日托跟午餐共食。

施承佑大學時就在和美鎮長阮厚爵服務處工作，外型頗有師奶殺手的架式，為民服務已很嫻熟，這次以1944票當選，最感謝鎮長服務團隊的教導與提攜，他強調基層服務就是勤能補拙，會努力傾聽民意，希望以美食結合觀光行銷，促進和美鎮的經濟發展。

(中時 )