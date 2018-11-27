教育部公布辦法 安親班、課輔班不得洩漏小朋友個資

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教育部於107年11月27日發布「私立兒童課後照顧服務中心個人資料檔案安全維護計畫實施辦法」，規定課照中心在蒐集、處理及利用個人資料前，應獲得當事人或其法定代理人同意，並不得洩漏這些個資出去。

現行課照中心因課後照顧服務人員聯絡需要或為了解學童在學狀況，常有蒐集學童、課後照顧服務人員及其他工作人員等個人資料檔案的情形，如果資料的蒐集、處理及利用不當或管理疏忽，恐導致個人資料外洩，使個人權益受侵害。

因此，教育部訂定「私立兒童課後照顧服務中心個人資料檔案安全維護計畫實施辦法」，，規範課照中心除遵循《個人資料保護法》及其施行細則規定外，應針對所保有的個人資料檔案，訂定個人資料檔案安全維護計畫，計畫內容應包含規劃方式、管理程序、維護措施應採取的資訊安全措施、個人資料安全查核及改善機制明列作業規範等；

此外，課照中心在蒐集、處理及利用個人資料前，應告知當事人或其法定代理人蒐集的目的與類別、利用期間及處理方式等，在發生個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害事件時，亦應通知當事人或其法定代理人事件發生原因及損害狀況，並即刻通報地方主管機關。

教育部期待透過本辦法的實施，有效建立課照中心個人資料保護機制，進而落實學童課後照顧服務安全，提升課後照顧服務品質，讓學童及從業人員的個資安全有保障，也讓家長安心

(中時 )

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