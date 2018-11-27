土豪哥否認帶毒品又要認罪 遭法官打臉

2018年11月27日 18:52 中時 林偉信

「土豪哥」朱家龍被控前年在W飯店辦毒趴害死郭姓女子，高院將他重判10年但遭最高法院撤銷，更一審27日開庭，朱男承認吸毒但否認攜帶毒品，又說要認罪「轉讓毒品」，法官質問他說詞反覆，到底是要承認什麼？

29歲朱家龍被控2016年12月2日下午入住W飯店後，隨即前往酒店與友人洪聖晏、蔡逸學聚會飲酒，隔天凌晨3人回到W飯店續攤開毒趴，朱提供毒軟糖、毒梅片等各式毒品，郭女4日進入飯店房間，眾人連開3天毒趴，期間郭女持續混用至少9種毒品致死。

高院將朱家龍判刑10年，案經上訴，最高法院撤銷發回更審，更一審首度開庭，朱家龍一開始就說，坦承在飯店服用毒品，但否認提供毒品，並把責任推得一乾二淨，稱郭女死亡與他沒有關係。

朱家龍向法官表示，他沒有提供也未指示提供毒品，他確實有與友人蔡逸學一起施用毒品，但他離開飯店後，蔡男聯絡購買毒品並陸續找人參與派對，這些事情都與他無關，他與郭女在飯店重疊的時間很短，對她死亡感到遺憾。

由於朱家龍當庭表示坦承「轉讓」毒品的犯行，法官進一步追問他，既然不承認攜帶毒品，為何願承認「轉讓」？朱男語塞只說4日前訂房的人是他，這段期間如果構成「轉讓」，他願意承認。

法官表示，此次最高法院發回理由之一，是因沒有調查馬偕醫院的病歷資料，因此將進行調閱以釐清郭女的死因，法官也多次提醒被告，「人家一個小孩沒有了」，被害人不原諒會影響量刑。庭末法官諭知全案候辦。

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(中時 )