影》（快訊）北市東區清晨槍擊案3嫌落網

市東區27日清晨傳出槍擊案，現場已拉起封鎖線。（趙雙傑攝）

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中時電子報
、中國時報/
（中天新聞）

24歲傅姓男子與友人通宵喝酒，27日早上7時許坐在忠孝東路4段路旁花圃休息，因細故與竹聯幫悍衛隊蔡姓分子衝突，悍勇的傅以1打3，其中有人持刀攻擊，刀片狠砍卡進傅的頭內，蔡最後更抓狂拿槍，朝傅附近連開3槍示警，最後傅全身是血倒臥街頭，警方晚間陸續逮捕蔡嫌3人，全案依殺人未遂、槍砲罪送辦。

警方調查，傅姓被害人在東區居酒屋上班，昨晚與朋友聚會喝酒，直到早上6時許才結束，傅後來坐在忠孝東路旁花圃休息，24歲蔡男經過，傅嗆對方：「看三小！」引發蔡的不滿，找謝姓、李姓友人尋釁。

傅拿出隨身甩棍，蔡這方則有人拿刀，4人隨即在街頭混戰大打出手，過程中傅的右手、左臂和頭部都被刀砍中，最後1截刀片更卡在他的右部頭內，但傅毫不退讓一路狂打，雙方隨後打進183巷裡。

蔡後來從附近機車內取出1把手槍，朝傅周遭開3槍警告，但未打中對方，傅此時也因流血過多筋疲力盡，最後不支倒地，蔡、謝等人隨後就開車離去。

大安警分局到場後，在場現採得3枚彈殼，原本以為傅有中彈，但傅送醫動完手術，才發現卡在頭部的是刀片，傅初步警訊時，強調完全不認識對方，叫嚷著：「這條要討回來！」一度還不願報案。

警方晚間先後在文山區、土城區找到蔡嫌3人，其中謝、李都表示只有勸架沒動手，有悍衛隊背景的蔡則坦承開槍，但事後已經丟棄，現正持續偵訊、尋槍中。

(中時電子報)

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